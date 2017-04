A ISCHIA LA DECIMA EDIZIONE DELLA REGATTA ESCP EUROPE

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

TORINO – Sarà l’isola di Ischia l’incantevole scenario della decima edizione della Regatta ESCP Europe, l’evento velico internazionale di una delle più prestigiose business school europee, fondata nel 1819, con sedi oggi a Berlino, Londra, Madrid, Parigi, Torino e Varsavia. Dal 18 al 21 maggio 2017 oltre 50 imbarcazioni si sfideranno nella tradizionale regata che coinvolge più di 500 partecipanti provenienti da 48 nazioni di tutto il mondo.

Il programma prevede anche il tradizionale aperitivo B2B, per incoraggiare la conoscenza reciproca e creare da subito la giusta atmosfera di networking imprenditoriale, social game e competizioni sportive, workshop & speech di presentazioni ufficiali aziendali, così come meeting imprenditoriali per ricevere e offrire opportunità di crescita e sviluppo fra l’élite degli Alumni, tra cui manager attuali e futuri e, per concludere, la serata di Gala del sabato.

L’evento è organizzato da Eventures, associazione studentesca della ESCP Europe vera e propria community di allievi uniti dalla volontà di far crescere l’esperienza ESCP Europe fuori e dentro la Business School. Quest’anno main sponsor sarà FCA che in occasione della Regatta presenterà la nuova Spider 124. Fra i grandi nomi che rendono possibile ogni anno la magia e credono nel progetto si confermano AON, Deezer, Ferrero, Kway, Lavazza, Martini e Superga, che saranno presenti con il proprio management e occasioni di recruiting tra i partecipanti all’evento.

Leggi anche: