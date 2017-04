Pallanuoto in Puglia: ultimi appuntamenti prima della pausa pasquale

Scritto da Redazione Altro, News, Sport

BARI – Giornata numero diciasette per la Waterpolo Bari, in trasferta a Catania sabato 8 aprile alle 16.45 per affrontare la Muri Antichi, quart’ultima in classifica. I 32 punti dei biancorossi contro i 15 della squadra etnea però sono un dato relativo. Antonello Risola sa che alla Scuderi sarà battaglia, perché agli uomini di Puliafito brucia ancora la sconfitta di una rete subìta a Bari e son capaci di tirar fuori dal cilindro tra le mura amiche prestazioni maiuscole.

La Waterpolo però dal canto suo sa che deve andare avanti senza guardare in faccia nessuno: per ottenere i play off bisogna solo continuare vincere, anche se farlo lontano da Bari è naturalmente più difficile. Quello della Waterpolo Bari è un piccolo miracolo in evoluzione, una storia ancora tutta da scrivere.Arbitrano l’incontro Polisportiva Muri Antichi – Waterpolo Bari i signori Andrea Baretta e Fabio Brasiliano.

SERIE C

Trittico di partite allo Stadio del Nuoto di Bari per la seconda giornata di ritorno del girone 6 del campionato di serie C. I primi a scendere in acqua alle 13.00 saranno i ragazzi della Sport Project contro il Volturno: partita da non prendere sotto gamba, perché i campani hanno dato filo da torcere sabato scorso al Centrosport Brindisi. I ragazzi guidati dal duo Tau-Amitrani invece giocheranno alle 14.30 contro il Circolo Villani, con l’obiettivo di difendere il secondo posto in classifica. Terzo ed ultimo incontro valido per la serie C in programma a Bari è alle 15.45 tra Fimco Sport e Sport Eventi, con i salentini guidati da Francesco Carbonara contrapposti al fanalino di coda del campionato. Partita delicata per la Mediterraneo Taranto alle 14.30 nella vasca comunale del capoluogo jonico, durante la quale i ragazzi di mauro Birri dovranno vedersela con l’Oasi Salerno terza in classifica.

PROMOZIONE

Terza giornata di ritorno per il campionato di Promozione sabato 8 aprile. Per il combattuto girone A si gioca alle 11.45 allo Stadio del Nuoto di Bari Airon Club-Dharmha Casamassima mentre alle 14.00 a Giovinazzo i padroni di casa ospitano la Master Valenzano. Riposa la Payton Bari. Il girone B invece prevede alle 14.00 Nuoto Castellana-DNA Putignano e due partite serali: alle 19.30 in acqua alla comunale di Potenza Basilicata Nuoto 2000-Tursport e alla comunale di Ruvo di Puglia alle 20.30 l’incontro tra Adriatika e Meridiana.

UNDER 20

Due recuperi in programma domenica 9 aprile: per la quinta giornata di ritorno del girone A in acqua alle 9.15 allo Stadio del Nuoto di Bari Airon Club-Waterpolo Bari. Stessa vasca per il recupero della quarta giornata d’andata: si gioca alle 11.45 Adriatika – Centrosport Brindisi.

UNDER 15

Terza giornata di ritorno per il campionato under 15 – serie A e tre partite, tutte in programma allo Stadio del Nuoto di Bari: si inizia alle 10.30 con Airon Club – Mediterraneo Taranto per proseguire alle 11.45 con Amici Nuoto Puglia – Cosenza Nuoto. Si chiude alle 13.00 con Waterpolo Bari-Crotone. Per il girone A della serie B del campionato under 15 si gioca invece alle 12.00 all’Outline di Lecce in match tra Olimpica Salentina e Impero Fasano mentre alle 12.45 alla Masseriola di Brindisi in acqua Fimco e Tursport. Riposa il Nuoto Castellana. Per il girone B in acqua alle 12.00 a Potenza Basilica e Otré mentre alle 17.00 chiude la giornata alle piscine del quartiere San Paolo di Bari la partita tra Sport Project e Flipper. Riposa la Payton Bari.

GUG PUGLIA

Doppio impegno nel girone 3 del campionato nazionale di serie B per i due fischietti pugliesi Carmine Buonpensiero e Angelo Anaclerio. Saranno entrambi a Roma sabato 8 aprile: per Buonpensiero impegno al Foro Italico per dirigere alle 16.30 Lazio Waterpolo-Club Aquatico Pescara mentre alle piscine del Torrino alle 19.00 Anaclerio fischierà ZeroNove Roma-Antares Nuoto Latina.

I campionati nazionali e regionali di pallanuoto osserveranno una settimana di pausa in corrispondenza delle festività pasquali. Si torna in acqua sabato 22 e domenica 23 aprile.

Leggi anche: