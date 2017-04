Partita La Ottanta del Circolo Nautico Santa Margherita

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

SANTA MARGHERITA – Splendida giornata primaverile, con cielo terso, mare calmo e un leggero vento di termica da 190° per la partenza della terza edizione de La Ottanta, organizzata dal Circolo Nautico Porto Santa Margherita in collaborazione con Marina 4, Yacht-Pool e Cantina Colli del Soligo.

65 imbarcazioni, con netta prevalenza degli iscritti nella classe XTutti, al via della regata costiera su percorso Caorle-Grado-Pirano (SLO), primo appuntamento di stagione con il Trofeo Caorle X2 XTutti che raggruppa quattro regate offshore del sodalizio di Porto Santa Margherita.

Alla partenza data regolarmente alle ore 11.00 di sabato 8 aprile dal Presidente del Comitato di Regata Franco Pappagallo, lo spettacolo nel tratto di mare tra Porto Santa Margherita fino al cancello di dismpegno di fronte alla Chiesa della Madonna dell’Angelo, era un caleidoscopio di spi colorati davvero affascinante.

Al primo passaggio di boa nettamente in testa con un buon passo il Modulo Santarelli Marchingenio di Silvio Cividin, seguito da Dara 3 di Bisetto-Morelli e da Luna per Te dello Sporting Club Duevele, tutti della categoria XTutti.

Il primo passaggio della categoria X2 è stato quello della coppia Cesare Bressan-Franco Daniele sul Melges 32 Airis, che ha scelto di partire in controstarter, dando un buon distacco agli avversari.

Tra i Mini 650, ha preso il comando Antigua di Franco Deganutti con Alessandra Boatto al timone, superati a metà del primo lato da Mavie, ex imbarcazione della scuola di Michele Zambelli ora al comando di Luca Iancer in coppia con Christian Babich.

Le previsioni meteo per l’area della regata, ampiamente illustrate nel briefing equipaggi da Andrea Boscolo di Meteo Sport, danno venti moderati intorno ai 10 nodi, con prevalenza delle brezze. La scelta della rotta, la strategia di gara e la conoscenza del litorale, potrebbero quindi fare la differenza sul risultato finale.

Le prime imbarcazioni sono attese nella tarda serata e nella nottata di oggi sabato 8 aprile. Il tempo limite per completare La Ottanta 2017 è entro le ore 19.00 di domani, domenica 9 aprile.

