Il 23-24 e 25 Giugno torna Elbable, la regata che fa il giro dell’Elba

ELBA – Lo Yacht Club Cala de’ Medici e il Circolo della Vela di Marciana Marina, in collaborazione con il Porto turistico Marina Cala de’ Medici, organizzano nei giorni 23-24 e 25 Giugno l’Elbable, la regata che fa il giro dell’Isola d’Elba.

La particolarità di questa regata che è ormai diventata un must per numerosi appassionati di vela che non mancano di partecipare ad ogni edizione, è il fatto che il giro dell’isola può essere compiuto dalle imbarcazioni in gara in senso orario o antiorario; punto di partenza e di arrivo il meraviglioso borgo di Marciana Marina. L’appuntamento per tutti è venerdì 23 Giugno, per il Briefing. Le imbarcazioni saranno ormeggiate presso il pontile del Circolo della Vela di Marciana Marina.

L’Elbable è una regata che da sempre coinvolge equipaggi di ogni genere, grazie al clima goliardico che la contraddistingue fin dal suo esordio. Il tutto, senza tralasciare l’aspetto tecnico: si tratta, infatti, di una regata molto tecnica sia per la scelta della direzione che per le scelte tattiche durante l’intero percorso.

Siamo lieti di annunciare che quest’anno avremo come Sponsor dell’evento:MYlius Yachts, Ubimaior, Sammontana, Armando in Porto Azzurro, DGNet, Nocentini, Marina’s Service, Lea Marine, Coldiretti Elba e La Marina Birra Elbana.

Il programma della manifestazione, che si svolge su tre giorni, è il seguente:

Venerdì 23 Giugno

Ore 18:00 Briefing con meteo dedicato LaMMA. Durante il briefing i partecipanti decideranno in quale direzione la loro imbarcazione effettuerà il giro dell’Isola scrivendolo in un modulo, la decisione rimarrà segreta fino alla fine del briefing quando verrà fatta la consegna delle istruzioni di regata, dei numeri e verrà dichiarata pubblicamente la scelta di ogni imbarcazione; a seguire aperitivo.

Sabato 24 Giugno

Ore 06:30 Consegna di latte e cornetti per la colazione oltre a prodotti tipici elbani;

Ore 07:00 Partenza della regata;

Ore 18:00 – 24:00 Aperitivo e cena. Le imbarcazioni giungeranno al traguardo e troveranno ad accoglierli aperitivo e cena;

Domenica 25 Giugno

Ore 09:00 Premiazione e colazione tutti assieme. Al termine della premiazione rientro delle imbarcazioni ai porti di provenienza (per chi vuole, possibilità di fare tappa a Viticcio per un bagno tutti assieme).

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito dedicato alla manifestazione www.elbable.info, all’interno del quale si trova una specifica sezione in cui è possibile scaricare la documentazione della regata (http://www.elbable.info/it/download.php).Per rimanere sempre aggiornati su Elbable 2017 è possibile inoltre visitare la Pagina Facebook dedicata all’indirizzo: http://www.elbable.info/it/download.php.

