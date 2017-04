A Chioggia per il Meeting di Vela Special Olympics “Memorial Marco Dell’Oro”

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

CHIOGGIA – Ritorna sabato 27 e domenica 28 maggio a Chioggia la seconda edizione del Meeting di Vela Special Olympics “Memorial Marco Dell’Oro”, organizzato dall’Associazione Sportiva TuttaChioggiaVela asd con la collaborazione di Team Regionale Veneto Special Olympics, Il Portodimare, Diporto Velico Veneziano, Lega Navale Italiana sez. di Chioggia, Circolo Nautico Chioggia, Yacht Club Vicenza, Circolo della Vela Mestre e Vela Veneta.

L’evento, che ha ricevuto il patrocinio dell’assessorato allo sport del Comune di Chioggia, inizierà sabato 27 maggio alle ore 12 con l’accreditamento dei team partecipanti, mentre l’inizio delle prime regate è fissato per le ore 15 e proseguiranno il giorno successivo.

Alla manifestazione, è riservata ai Team aderenti a Special Olympics Italia, saranno ammessi 9 Team che per regatare utilizzeranno tre imbarcazioni identiche modello J24, messe a disposizione dall’organizzazione. Per eventuali informazioni contattare Davide Ravagnan all’indirizzo email davide.ravagnan@libero.it.

Del tutto suggestivo il percorso della regata, che sarà situato all’interno della Laguna, a due passi dal centro storico e sarà perfettamente visibile dalla centralissima Piazza Vigo, nel cui bacino sarà situato l’arrivo.

“Sulla base dell’entusiasmo riscontrato lo scorso anno, abbiamo deciso di riproporre anche per quest’anno questa manifestazione. È sicuramente un evento impegnativo ma che organizziamo con grande entusiasmo, grazie alla collaborazione di volontari, associazioni ed enti locali. Un occasione importante per gli Atleti di Special Olympics e per la città di Chioggia, non solo dal punto di vista sportivo ma anche sociale e turistico” ha commentato Davide Ravagnan, presidente di TuttaChioggiaVela ed organizzatore del meeting di vela.

Leggi anche: