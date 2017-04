Il J24 J Jam di Dario Cattarozzi si aggiudica il Trofeo Autopergine 2017

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

CALDONAZZO – Con la vittoria di Dario Cattarozzi e il suo Ita 182 J Jam, protagonista di due vittorie di giornata (AVT, 8 punti; 5,2,1,2,1,2 i parziali) si è concluso con successo il Trofeo Autopergine J24, primo impegno organizzativo della stagione agonistica 2017 dell’Associazione Velica Trentina. Al secondo e terzo posto i vincitori della altre quattro regate, i compagni di circolo Giuliano Cattarozzi con Ita 432 Kaster (AVT, 11 punti; 4,6,3,1,2,1) e Giuseppe De Mori con Ita 49 Eos (AVT, 14 punti; 1,1,4,4,4,5).

Sono stati due bei fine settimana di vela durante i quali una decina di J24 hanno disputato nelle acque di Caldonazzo le sei prove in programma per il tradizionale appuntamento riservato al versatile monotipo. Grandissima la soddisfazione da parte di tutto lo staff della Velica non solo per il podio occupato da tre suoi portacolori ma anche per il notevole interesse e per gli investimenti dedicati negli ultimi anni ai J24 e alla collaborazione costante con la segreteria di Classe.

“Il nostro lago dimostra sempre più di poter ospitare manifestazioni di questo tipo non solo dal punto di vista logistico ma anche in acqua a dimostrazione del tasso tecnico e del divertimento dimostrato da tutti i partecipanti.- ha commentato Ale Ferrara -Come di consuetudine, dopo le regate del sabato, grande festa all’interno della Velica dove tutti i regatanti hanno potuto raccontare la propria giornata in acqua e scambiarsi opinioni tecniche davanti ad un ottimo vino e a una altrettanto ottima cena offerta dalla Velica e confezionata dal vicinissimo albergo/ristorante Valcanover a dimostrazione del fattivo rapporto creatosi con le realtà commerciali del lago. Positivo rapporto e comunione di intenti che consentono l’ottimale riuscita di questo tipo di manifestazioni.”

Leggi anche: