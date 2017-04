Kong Grifone di Marco Stefanoni al comando del Campionato Estivo J24 del Lario

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

VALMADRERA – Fine settimana denso di appuntamento quello appena concluso dalla Flotta J24 del Lario: in occasione della tradizionale Coppa Città di Valmadrera (3° prova del campionato Zonale J24), infatti, si è svolta la premiazione del Campionato Invernale J24 del Lario (vinto da Ita 476 Dejavù armato e timonato da Ruggero Spreafico) ed è partito il Campionato Estivo.

Al termine della tappa d’apertura, dopo le prime cinque prove disputate fra sabato e domenica, la classifica provvisoria vede al comando Ita 503 Kong Grifone di Marco Stefanoni (5 punti; 1,1,4,1,2) protagonista di un tris di vittorie. Segue al secondo posto da Ita 469 Bruschetta di Sergio Agostoni (7 punti; 2,4,1,3,1) autore di un doppietta. Sei le imbarcazioni al via.

“Desidero ringraziare lo sponsor, il Circolo Vela Tivano e tutti gli armatori per le due splendide giornate di Vela sul Lago- ha commentato il Capo Flotta J24 del Lario Mauro Benfatto, terzo con il suo Ita 352 Pilgrim (10 punti; 3,5,2,2,3) – il Campionato estivo del Lario J24 proseguirà come da calendario per tre webk end di fila (17 e 18 giugno con il Trofeo Varinelli a Dervio/Pianello, 24 e 25 giugno con il Trofeo Citta di Lecco Canottieri a Lecco, 1 e 2 Luglio con il Trofeo Grassi organizzato dalla LNI Mandello del Lario) per poi concludersi il 28 e 29 ottobre con la classica Interlaghi, ospitata dalla Canottieri Lecco e tappa del Circuito Nazionale J24 (oltre ad essere la 7° ed ultima prova dello Zonale J24). Buon Vento a tutti”.

Leggi anche: