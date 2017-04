OGGI SONO 90 ANNI DI FEDERAZIONE ITALIANA VELA

ROMA – Giornata speciale oggi per la FIV: il 13 aprile del 1927, esattamente 90 anni fa, su indicazione del CONI nasceva ufficialmente la Reale Federazione Italiana della Vela, poi divenuta Federazione Italiana Vela. La nostra Federvela, quindi, compie 90 anni, un importante anniversario che avremo modo di festeggiare nel corso della stagione con una serie di iniziative celebrative da qui al Salone Nautico di Genova, ma che oggi, giorno esatto della sua fondazione, vogliamo condividere con tutti voi, tesserati, circoli affiliati, regatanti, appassionati di vela e futuri velisti.

“Oggi è una giornata molto importante, una data storica per la Federazione Italiana Vela e per tutti noi che amiamo e pratichiamo questo sport”, sono le parole del Presidente federale Francesco Ettorre, l’ottavo nella storia della FIV.

“E’ un onore per me poter festeggiare questo compleanno da Presidente e lo faccio con emozione, orgoglio e la consapevolezza che per guardare avanti con fiducia e progettare un futuro migliore per l’intero movimento della vela, non possiamo non guardare al passato, ai valori che fin dall’inizio hanno spinto persone, anche lontane tra loro, a unirsi e a fondare quella che oggi è la nostra Federvela. 90 anni sono davvero tanti, vuol dire che la FIV ha una storia solida e che la vela è uno sport importante.

Sta a tutti noi, adesso, far si che questa ricorrenza sia un volano per aumentare ulteriormente la popolarità del nostro movimento e che questo periodo sia solo una parte della lunga storia della vela in Italia e della stessa FIV, a cui auguro di festeggiare ancora tanti compleanni come questo”.

