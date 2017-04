Tutti i vincitori della Roma per 1/2/Tutti

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

ROMA – E’ Alberto Bona a vincere questa 4a edizione della “Roma per 1″ e potrà portarsi a casa il Trofeo Challenge messo in palio da Cino Ricci, Luigi Aldini e Giulio Guazzini. Passerà dalle mani di Andrea Mura a quelle di Alberto Bona, quasi un passaggio di consegne tra due generazione di velisti. Seguono il Class 40, YFFAR Viva Mozart di Angelo Ciciriello e il Class 9.50 di Maurizio Vettorato Extremelife.

Nella Roma per 2 Line Honours per Giancarlo Simeoli e Michele Vaccari su Aeronautica Militare, ma vittoria Overall in IRC degli austriaci Harald Wolf e Martin Harlt sul J109 2Hard, che hanno preceduto il Sunfast 3600 Bora Fast di 47′e 11″ e il Gran Soleil 37B Zigo Zago di 3h19′ 47″. In ORC, classifica che conta per il Campionato Italiano Offshore, vincono Stefano Chiarotti e Ambrogio Beccaria su Lunatika-NTT Data, primi davanti a Bora Fast con un vantaggio di 39’15″, e a 2Hard di 1h35’22″.

Nella Roma per Tutti Line Honours per Junoplano, ma vittoria schiacciante, in IRC e ORC, di Leonardo Servi e del suo Comet 38S Scricca, con a bordo anche Ciccio Manzoli. In IRC ha preceduto Shirlaf, Swan 65 di Giuseppe Puttini, di 1h36’56″ e Super Atax di Marco Bertozzi di 2h42’35″. In ORC, cambiano i distacchi, ma la classifica è sempre la stessa: 1° Scricca, 2°Shirlaf, 3°Super Atax.Tutte le classifiche sul sito www.romaper2.com

Foto: James Robinson Taylor

Leggi anche: