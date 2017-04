Circuito Europeo Team Race 2k: nel week end la vela 2.0 sbarca a Marina di Ravenna

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

MARINA DI RAVENNA – Continua a pieno ritmo la stagione velica promossa dal Circolo Velico Ravennate che, nel weekend dal 21 al 23 aprile, ospiterà una tappa del Circuito Europeo di Team Race 2k.

Saranno sei i team impegnati in acqua, che si alterneranno in regate con quattro TOM 28, per disputare sfide due contro due: una formula di vela innovativa, quella del Team Race, che sta attirando un pubblico sempre più ampio, come dimostra anche la composizione dell’equipaggio ravennate, costituito da un numero pari di uomini e donne.

L’attività dei team partecipanti, due dei quali italiani, in rappresentanza del Circolo Velico Ravennate e dello Yacht Club Costa Smeralda, con gli altri provenienti da Regno Unito, Olanda e Germania, sarà monitorata da umpire internazionali, ovvero da veri e propri arbitri pronti a intervenire per sanzionare in tempo reale eventuali infrazioni regolamentari.

Nuovo anche il format e la location delle regate promosse dal circolo di Via Molo Dalmazia, che la prossima settimana vedrà le imbarcazioni incrociare all’interno delle dighe.

Il Circolo Velico Ravennate ospiterà poi, più avanti nella stagione, a settembre, un evento internazionale di simile portata: equipaggi da tutta europa si sfideranno in duelli uno contro uno, in puro stile match race.

