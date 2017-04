Coppa Adriatico: meno di un mese al via

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

CHIOGGIA – A meno di un mese dal via della prima edizione della Coppa Adriatico ferve l’attività presso la sede de Il Portodimare, circolo velico padovano organizzatore della kermesse.

La Coppa Adriatico, che fin dalla sua prima edizione si appresta a diventare uno degli appuntamenti fissi nel calendario delle regate nazionali, si svolgerà a Chioggia dal 12 al 14 maggio 2017.

Ad oggi sono già numerosi gli equipaggi che hanno fatto pervenire la propria iscrizione alla segreteria del sodalizio padovano e tra questi spicca il nome di Be Wild, lo Swan 42 di Renzo Grottesi del CV Portocivitanova, già Campione italiano Vela d’Altura 2016 e vincitore assoluto del Campionato Italiano Offshore nella passata stagione.

A partire dal 7 maggio e fino al giorno 17 compreso – compatibilmente con le disponibilità – armatori ed equipaggi saranno ospitati presso le banchine di Darsena Le Saline, il moderno ed elegante Marina situato a due passi dal centro storico, da sempre al fianco di Il Portodimare nell’organizzazione di importanti eventi nazionali ed internazionali.

Alla Coppa Adriatico è consentita l’iscrizione a tutte le imbarcazioni in possesso di un valido certificato di stazza ORC Standard o ORC Club. Le imbarcazioni del Gruppo “M-Minialtura” potranno essere ammesse ed avere una classifica separata qualora siano in numero superiore a tre.

La Federazione Italiana Vela riconoscerà ai vincitori di classe un contributo che consisterà nell’iscrizione gratuita al Campionato Italiano Assoluto d’Altura che si svolgerà a Giugno a Monfalcone.

Le iscrizioni alla Coppa Adriatico dovranno pervenire all’Associazione Il Portodimare (tel/fax 049713290 e-mail ilportodimare@libero.it) entro le 19.00 del 10 Maggio 2017, le stesse dovranno essere redatte sull’apposito modulo ed accompagnate da copia del certificato di stazza; lista equipaggio integralmente compilata e fotocopia delle tessere FIV, copia del certificato di Assicurazione RC in corso di validità; licenza per la pubblicità ove ricorra, assegno o copia di bonifico per la tassa di iscrizione.

La Coppa Adriatico è organizzata da Il Portodimare con la collaborazione di Darsena le Saline e Vela Veneta, sotto l’autorità della Federazione Italiana Vela e dell’UVAI. Parter della manifestazione sono: Conselve – Vigneti e Cantine, Banca Patavina e Nanoprom.

