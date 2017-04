Pallanuoto in Puglia: tutti in acqua fino al 25 aprile

BARI – La Waterpolo Bari attende la capolista Roma Nuoto; per gli under 17 concentramento a Crotone. Week end lungo nelle vasche pugliesi, tra serie A2 e spareggi under 20.

SERIE A2

Si torna in acqua per rendere onore alla pallanuoto, si spera il meno appesantiti possibile dalle feste pasquali. E sabato 22 aprile alle 15.00 allo Stadio del Nuoto di Bari è già super match per la Waterpolo Bari, pronta a sfidare la capolista Roma Nuoto. I reds guidati da Antonello Risola sono stati i primi a scalfire l’imbattibilità della corazzata capitolina, proprio nel match d’andata al Foro Italico a gennaio nella settima giornata d’andata, con un rocambolesco pareggio 13-13. Questa diciottesima giornata arriva dopo una lunga pausa pasquale e la sconfitta dei baresi a Catania: la partita è aperta e tutto può succedere quindi, ma per inseguire il sogno play off alla Waterpolo Bari servono punti, e alla Roma Nuoto non basterà la voglia di rivalsa per vincere a Bari.Arbitrano l’incontro Waterpolo Bari – Roma Nuoto i signori Luigi Barletta e Antonio Pascucci.

SERIE C

Due partite in programma allo Stadio del Nuoto di Bari per la terza giornata di ritorno del girone 6 del campionato di serie C. I primi a scendere in acqua sabato 22 aprile alle 11.30 saranno i ragazzi del Centrosport Brindisi e della Fimco Sport: si prennuncia un bel match, tra la formazione guidata dal duo Tau-Amitrani e il collettivo salentino quest’anno affidato a Francesco Carbonara. A seguire, alle 12.45, in acqua la Sport Project contro il Circolo Villani, con i ragazzi della Fenice chiamati a ribattere agli attacchi dei casertani, distanti cinque punti in classifica. Bella e intensa trasferta per i ragazzi di Mauro Birri, impegnati alle 13.30 a Cava de Tirreni. Tra la Mediterraneo Sport e il Cavasports c’è solo un punto di differenza, e dopo il pareggio contro la terza forza del campionato sarebbe importante rientrare a Taranto con tre punti utili in chiave salvezza. Chiude la terza giornata di ritorno il match della Sport Eventi alle 15.00, in trasferta alla San Vitale contro l’Oasi Salerno.

PROMOZIONE

Quarta giornata di ritorno per il campionato di Promozione sabato 22 aprile. Si giocano in serata i due match del girone A: alle 20.45 allo Stadio del Nuoto di Bari la Payton Bari sfida la Master Valenzano mentre alle 21.00 alle piscine di piazza Europa al quartiere San Paolo di Bari in acqua Dharmha Casamassima-Giovinazzo. Riposa l’Airon Club. Il girone B invece prevede sempre in serata, alle 19.30 il primo incontro della quarta di ritorno a Pulsano, tra Tursport e DNA Putignano mentre alle 20.15 alla Meridiana di Taranto i padroni di casa sfidano il Nuoto Castellana. Chiude il programma alla comunale di Ruvo di Puglia alle 20.30 l’incontro tra Adriatika e Basilicata Nuoto 2000.UNDER 20Spareggi avvincenti in programma martedì 25 aprile allo Stadio del Nuoto di Bari: a contendersi due posti nella final four in programma il 7 maggio, saranno nel primo spareggio in programma alle 9.30 il Centrosport Brindisi e la Sport Eventi e alle 10.45 Airon Club-Master Valenzano. Si incrociano così in questi spareggi le squadre seconde e terze classificate dei gironi A e B nei quali è stato diviso quest’anno il campionato di Promozione: le vincenti affronteranno nelle semifinali della final four rispettivamente la Rari Nantes Crotone, prima classificata nel girone B e la Waterpolo Bari, prima classificata nel girone A.

UNDER 17

Quarto concentramento per il campionato interregionale under 17, serie A – seconda fase: l’appuntamento per domenica 23 aprile è a Crotone, con il primo incontro fissato per le ore 11.00 e l’ultimo in programma alle 18.00. Questi gli accoppiamenti della giornata.Per la serie B del campionato under 17 invece primo incontro valido per la quarta giornata d’andata della seconda fase, domenica 23 aprile a Taranto tra Meridiana e Tursport mentre alla Masseriola di Brindisi in acqua alle 12.45 Fimco e Nuoto Giovinazzo. Completa la giornata il match delle 17.00 alle piscine di piazza Europa al quartiere San Paolo di Bari tra Dharmha Casamassima e Impero Fasano.

UNDER 15

In acqua domenica 23 aprile per la quarta giornata del girone B della serie B del campionato under 15 a Noci alle 9.30 ci saranno i ragazzi dell’Otré contro la Flipper. Martedì 25 aprile invece si gioca per la serie A del girone B: alle 11.00 in acqua Impero-Fimco a Fasano mentre a San Vito (Taranto) alle 12.00 in scena Tursport e Nuoto Castellana.

UNDER 13

Terza giornata di ritorno per i piccoli under 13 di Puglia: per la serie A domenica 23 aprile in acqua allo Stadio del Nuoto di Bari alle 9.15 il derby tra Payton 1 e Waterpolo Bari mentre alle 9.30 alla comunale di Taranto la Mediterraneo affronta la Fimco Sport. Alle 11.00 ultimo incontro del girone, a Noci con i padroni di casa pronti a far fronte all’Airon Club. Per il girone B del campionato invece si gioca allo Stadio del Nuoto di Bari alle 10.30 Payton 2-Pianeta Benessere mentre alle 12.00 alla Meridiana di Taranto i padroni di casa ricevono lo Sport Club. Chiude il programma della giornata alle 16.00 l’incontro al Majesty di Bari alle 16.00 tra Flipper e Tursport.

GUG PUGLIA

Il presidente del GUG Puglia Patrizia Zappatore sarà commissario speciale della partita Waterpolo Bari-Roma Nuoto, valida per la diciottesima giornata del campionato di serie A2 – girone Sud. Per la stessa categoria Luca De Girolamo arbitrerà sabato 22 aprile il match RN Frosinone-NC Civitavecchia alle 15.30. Doppio impegno nel girone 4 del campionato nazionale di serie B per i due fischietti pugliesi Angelo Anaclerio e Carmine Buonpensiero. Sabato 22 aprile il primo sarà a Crotone alle 14.00, per arbitrare RN Auditore – Swim Academy mentre il secondo alle 15.00 fischierà il match Cosenza Nuoto – Cus Unime.

