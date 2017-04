Torna La Duecento: la XXIII edizione dal 5 al 7 maggio

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

SANTA MARGHERITA – Torna una delle regate più amate dell’Adriatico, La Duecento Trofeo Paulaner, X2 e XTutti, organizzata dal Circolo Nautico Porto Santa Margherita in collaborazione con Marina 4 e il sostegno del Comune di Caorle, terza tappa del Campionato Italiano Offshore, valida per l’assegnazione del Trofeo Masserotti.

L’edizione 2017 partirà venerdì 5 maggio alle ore 09.00 dal tratto di mare antistante la passeggiata del litorale, le imbarcazioni partecipanti, dopo aver passato il cancello posto di fronte alla chiesa della Madonna dell’Angelo, faranno rotta verso la boa foranea di Grado per dirigere poi su Sansego in Croazia.

A due settimane dal via superata quota cinquanta iscritti provenienti da tutta Italia e dall’estero, con una netta prevalenza degli iscritti nella categoria XTutti.

La classe si presenta agguerrita e tra quanti potranno ambire al Trofeo Paulaner Line Honour o magari a stabilire il nuovo record, che resiste imbattuto dal 2010, il nuovo Swan 42 Selene Alifax di Massimo De Campo con Alberto Leghissa alla tattica, il Solaris 50 di Maurizio Merenda,Margherita, Vismara 45 di Piero Burello e Maya, GS52 di Federico Tognetti.

Molto agguerriti anche gli sloveni del First 44.7 4Quatra di Andrej Jereb e Moxie, X35 dall’importante palmares acquistato da Paolo Bonsignore, pluri-vincitore della classe Crociera, con numerosi iscritti anche in questa edizione.

Nella categoria X2, la battaglia si annuncia interessante, sia tra gli habituè come Andrebora di Mattiuzzo/De Cassan, Black Angel di Paolo Striuli, i romagnoli Setti/Salotti sul Farr 40 Shear Terror, i fratelli Verardo sul Class 40 Kika Green Challenge, sia tra le new entry, come l’inedita coppia Federico D’Amico con la minista Francesca Komatar sul Pogo 30 Angelo e gli armatori di DemonX Daniele Lombardo e Nicola Borgatello, al loro debutto in una lunga senza l’equipaggio al completo.

Come ogni anno, non mancheranno i Trimarani, presenza fissa a La Duecento, che giungeranno dall’Europa del Nord per correre lungo i nostri caldi mari in cerca della vittoria con i tempi compensati MOCRA.

“La stagione 2017 si è aperta con una bellissima edizione de La Ottanta, che ha visto la partecipazione di molti nuovi equipaggi, che in parte ritroveremo a La Duecento.” dichiara il Presidente del Circolo Nautico Porto Santa Margherita Gian Alberto Marcorin “Una regata d’altura porta emozioni sia per chi cerca la vittoria o l’affermazione al Campionato Italiano Offshore, sia per chi l’affronta per la prima volta. Tagliare il traguardo, primi o ultimi, dopo aver vissuto tante miglia in condizioni diverse, è sempre una soddisfazione, a prescindere dal risultato.”

La Duecento si correrà con i sistemi compensati ORC, IRC, Mocra e sarà possibile monitorare in tempo reale l’andamento della regata, grazie ai sistemi di rilevamento satellitari SGS installati a bordo di ciascuna imbarcazione partecipante.

Le previsioni meteo saranno affidate al team di Meteo Sport e curate da Andrea Boscolo, esperto di meteo strategia per le regate.

La Duecento 2017 è organizzata dal Circolo Nautico Porto Santa Margherita in collaborazione con Marina 4, Birra Paulaner, Dial Bevande, Cantina Sociale Colli del Soligo, Robe di Kappa.

Il bando di regata è on-line nel sito www.cnsm.org, per aggiornamenti, foto e video la pagina Facebook Circolo Nautico Porto Santa Margherita.

FOTO: Andrea Carloni

Leggi anche: