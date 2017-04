Seconda giornata a Hyeres per la tappa francese della Coppa del Mondo di Vela

HYERES – Pioggia, nuvole e vento medio-leggero, mai oltre i 10 nodi, conseguenza del passaggio di un paio di fronti depressionari, per i 541 atleti in acqua nella baia di Hyeres, Sud della Francia, per le regate della Coppa del Mondo delle Classi Olimpiche. In attesa del Mistral previsto per i prossimi giorni, oggi gli equipaggi hanno dovuto dar sfoggio di pazienza e intuito, per azzeccare le rotazioni del vento e riuscire a primeggiare in questa seconda, difficile giornata di regate.

Un compito portato a termine con successo da diversi equipaggi italiani, seguiti a Hyeres dal Direttore Tecnico della Squadra Nazionale Michele Marchesini e da uno staff formato da nove tecnici e un Rule Advisor, che hanno così confermato i risultati ottenuti ieri. Bene l’Olimpionico di Rio Mattia Camboni (Fiamme Azzurre) e il giovanissimo Carlo Ciabatti (Windsurfing Club Cagliari), rispettivamente terzo e settimo nella Tavola RS:X uomini, così come Elena Berta e Sveva Carraro (CC Aniene-Aeronautica Militare), quarte nel Doppio 470 donne con lo scopre complessivo 1-6-6-6, e Silvia Zennaro (Fiamme Gialle), l’olimpionica di Rio che vincendo la prima prova di oggi, è quinta nella classifica dei Laser Radial (13ma la Campionessa Italiana in carica Joyce Floridia, tesserata per le Fiamme Gialle).

Giornata positiva anche per Francesco Marrai (Fiamme Gialle), secondo nell’unica prova disputata oggi dai Laser Standard e terzo nella generale, per Veronica Fanciulli (Aeronautica Militare), quarta nella tavola RS:X femminile, per Ruggero Tita e Caterina Banti (Fiamme Gialle-CC Aniene), ottavi nella classifica del Catamarano Nacra 17, e per Antonio Squizzato (SC Garda Salò), quarto nel Singolo Paralimpico 2.4.

Risalgono posizioni ed entrano così in top ten anche Giacomo Ferrari e Andrea Trani (Marina Militare), ottavi nella graduatoria maschile del 470, e Uberto Crivelli Visconti e Gianmarco Togni (CC Aniene-Marina Militare), che chiudono la giornata con un 4-9 che gli consente di agguantare la decima piazza della classifica del Doppio acrobatico 49er.Gli altri risultati: nel Doppio acrobatico 49er FX Maria Ottavia Raggio-Paola Bergamaschi (CV La Spezia-SC Garda Salò) sono 15me e nel Singolo Finn Filippo Baldassari (Fiamme Gialle) è 19mo.

A questi link tutti i risultati: http://manage2sail.com/en-US/event/0adf7bcd-01d0-4214-a295-bb0b9136999e#!/results?classId=133953db-1457-4d6b-8af4-be78fcbb44c2Per domani e venerdì il programma prevede un’altra serie di regate con le flotte al completo, mentre sabato inizieranno le prime Medal Races (49er, 49er FX, Nacra 17, RS:X M ed RS:X F), che proseguiranno domenica per le classi Laser Standard, Radial, 470 M, 470 F e Finn.

