Al via la missione sportiva “Ocean RIB Experience – transoceanica in gommone”

PALERMO – Sabato 29 aprile 2017 alle ore 12:00, Sergio Davì mollerà gli ormeggi, ancora una volta, dal Marina Arenella di Palermo per ritentare la traversata atlantica sino al Brasile.Un’impresa sportiva che ha l’unico precedente nel primo tentativo del 2015 dello stesso Davì.

Il gommonauta palermitano, a bordo del suo Nemo, un Master 996 di serie, motorizzato con una coppia fuoribordo benzina Suzuki DF200AP, attraverserà l’Atlantico, in compagnia del suo amico e co-pilota Alessio Bellavista, lungo una rotta che tocca 3 continenti e 5 Paesi (Italia, Baleari, Spagna, Marocco, Canarie, Capo Verde e Brasile).

Sarà possibile seguire in real time l’avventura attraverso la pagina web www.oceanribexperience.it e gli aggiornamenti attraverso la pagina Facebook Ciuri Ciuri Mare – not only adventures.

