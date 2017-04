ALCATEL J/70 CUP, no wind no race nella prima giornata di stagione

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

SANREMO – La brezza si lascia desiderare nelle acque di Sanremo, dove oggi era programmata per le ore 12.00 la prima partenza ufficiale della stagione 2017 ALCATEL J/70 CUP. Le previsioni di vento moderato sono state disattese e la giornata si è conclusa nel pomeriggio alle 16.30 quando, a seguito di una paziente attesa, il Comitato di Regata presieduto da Fabio Barrasso ha optato per una definitiva ammainata dell’Intelligenza.

Con due giorni di regate ancora da disputare e previsioni meteorologiche che sembrano essere più favorevoli, ci sono ancora tutti i presupposti per realizzare un evento entusiasmante, sia in acqua che a terra. A iscrizioni completate, sono sessantadue i partecipanti al primo evento della stagione italiana J/70, provenienti da quattordici Nazioni: “Questo evento è un piccolo mondiale già di per sé: l’anno scorso, al mondiale di San Francisco, erano rappresentati meno Paesi di quanti ne abbiamo noi oggi a Sanremo. Se questo è il punto di partenza, non vediamo l’ora di scoprire quale sarà l’entry list definitiva del mondiale che ospiteremo a settembre a Porto Cervo – ha dichiarato Vittorio Di Mauro, nel doppio ruolo di presidente della Classe Italiana J/70 e timoniere di Tanspance.

Gli equipaggi, dopo la seconda e definitiva ammainata dell’Intelligenza, si sono ritrovati presso la J/70 Hospitality Lounge: come in ogni giornata di ALCATEL J/70 CUP, il pomeriggio è stato accompagnato da drink a base di Aperol, stuzzichini firmati KitchenAid e test drive con piloti professionisti di Alfa Romeo. Stasera, l’evento continua con un cocktail aperto a tutti gli equipaggi presso il Royal Hotel Sanremo. Per domani, il Comitato di Regata intende sfruttare a pieno la giornata, dando il primo segnale preparatorio alle 10.30.

