Coppa del Mondo delle Classi Olimpiche di Hyeres verso la conclusione

HYERES – Hyeres non sarebbe Hyeres, senza almeno un giorno di Mistral. E così, puntuale come da previsioni, da ieri notte la Costa Azzurra è stata spazzata da un vento che a metà mattinata, misurato all’interno della Baia, ha toccato i 40 nodi d’intensità, costringendo i Comitati di Regata a posticipare la partenza delle prove in programma per tutte le classi impegnate nella quarta giornata di questa seconda tappa della Coppa del Mondo di Vela.

Una situazione che si è sbloccata intorno alle 13:30, quando, con il vento in calo, le prime classi sono state chiamate in acqua, seguite nell’arco di un’ora da tutte le altre. Lo spettacolo, com’è facilmente immaginabile quando le Classi Olimpiche sono di scena nella giornata tipo di quello che è considerato il tempio della vela a cinque cerchi, è stato magnifico, un balsamo per gli occhi che dopo due giorni di cielo grigio e vento medio, hanno finalmente potuto godere appieno del potenziale della Vela Olimpica, tra planate, ingaggi mozzafiato e una continua, sistematica scarica di adrenalina.

Uno show eccezionale e una serie di risultati che anche oggi sorridono alla vela italiana, per la soddisfazione del Direttore Tecnico Michele Marchesini e del Presidente della FIV Francesco Ettorre, arrivato a Hyeres nel tardo pomeriggio per sostenere gli atleti azzurri.

Protagonista indiscusso è il livornese Francesco Marrai (Fiamme Gialle), che vince la prima regata del giorno, chiude la seconda al quarto posto e balza in testa alla classifica del SIngolo Laser Standard, quando mancano ancora due prove, in programma domani, prima della Medal Race prevista domenica. Oltre a Marrai, nel Laser continua a brillare anche Giovanni Coccoluto (Fiamme Gialle), sesto con un 9-10 di giornata.

Nella tavola RS:X maschile, Mattia Camboni (Fiamme Azzurre), seguito a Hyeres come gli altri azzurri dal Tecnico Riccardo Belli Dell’Isca, chiude invece la serie di qualificazione al terzo posto e guadagna così l’accesso alla Medal Race in programma domani, regata riservata ai migliori dieci della classifica (Carlo Ciabatti del Windsurfing Club Cagliari chiude 20mo e Daniele Benedetti delle Fiamme Gialle, oggi terzo nell’ultima prova, è 22mo), obiettivo che invece sfugge a Veronica Fanciulli (Aeronautica Militare) e Marta Maggetti (Fiamme Gialle), rispettivamente 13ma e 20ma nell’RS:X donne.

In Medal Race domani anche Ruggero Tita e Caterina Marianna Banti (Fiamme Gialle-CC Aniene, oggi 7-7-10), ottavi nella classifica del Catamarano per equipaggi misti Nacra 17 (tecnico Gabriele Bruni) – Gianluigi Ugolini-Maria Giubilei (Compagnia Vela di Roma-CV Ventotene) sono 15mi ed Erika Ratti-Francesco Porro (CC Aniene) 16mi – e Uberto Crivelli Visconti e Gianmarco Togni (CC Aniene-Marina Militare) nel Doppio Acrobatico 49er, ottimi quinti dopo le 12 regate di flotta e in grande evidenza, sotto gli occhi del Tecnico Luca De Pedrini, con una bella vittoria nella seconda prova di oggi. Niente Medal invece per Maria Ottavia Raggio-Paola Bergamaschi (CV La Spezia-SC Garda Salò) e Francesca Bergamo-Jana Germani (YC Adriaco-CNT Sirena), che concludono la tappa di Hyeres nei 49er FX con un 15mo e un 17mo posto finale.

Per quanto riguarda le altre classi, che domani disputeranno le ultime prove con le flotte al completo prima delle Medal Race di domenica, nel Doppio 470 donne Elena Berta e Sveva Carraro (CC Aniene-Aeronautica Militare) sono quinte, nel 470 uomini Giacomo Ferrari e Andrea Trani (Marina Militare) sono 12mi, nel Singolo Finn Filippo Baldassari (Fiamme Gialle) e Alessio Spadoni (CC Aniene) sono 19mo e 25mo, nel Singolo Laser Radial Silvia Zennaro (Fiamme Gialle) è quinta (14ma Francesca Clapcich dell’Aeronautica Militare, vincitrice della seconda prova di oggi proprio davanti alla Zennaro) e nel Singolo Paralimpico 2.4 Antonio Squizzato (SC Garda Salò), secondo nell’unica prova del giorno, è terzo nella classifica generale.

Domani, come anticipato, Medal Race per Tavole RS:X (M e F), Catamarani Nacra 17 e Doppi 49er e 49er FX, mentre Finn, Laser Standard, Radial e le due flotte del 470 disputeranno le ultime due regate di flotta, decisive per l’accesso alle Medal di domenica.

