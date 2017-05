Open Day al Circolo Velico Ravennate 6/7 maggio: un weekend a vela con la famiglia

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

MARINA DI RAVENNA – Dopo una serie già positiva di eventi ospitati e conclusi nell’inizio della stagione primaverile, il Circolo Velico Ravennate apre le porte alla cittadinanza, per un weekend tutto dedicato alla scoperta del mare e della vela.

Nelle giornate di sabato 6 e domenica 7 maggio, infatti, adulti, ragazzi e bambini dai sei anni in su, saranno invitati a partecipare all’Open Day organizzato dal sodalizio di Via Molo Dalmazia, per misurarsi per la prima volta con il magico sport della vela, per giornate a diretto contatto con la natura a titolo completamente gratuito.

Con la collaborazione del Ravenna Sailing Center, i più grandi potranno provare a bordeggiare nel canale ravennate con barche a vela Tom 28, mentre i più piccoli parteciperanno ad attività per loro ideate a bordo di derive, sotto l’attenta guida di istruttori federali FIV.

In programma, per ogni giornata, quattro turni di uscite in mare dalla durata di circa un’ora e mezzo: due il mattino, alle 9.30 e alle 11, e due nel pomeriggio, alle 14 e alle 15.30. Tutti i dispositivi di sicurezza saranno forniti dal Circolo Velico Ravennate.

Leggi anche: