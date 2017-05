Ad Eraclea si apre oggi il Campionato Italiano MOTO D’ACQUA 2017

ERACLEA – La stagione agonistica della Motonautica italiana si apre oggi con la prima prova del Campionato Italiano Moto d’acqua 2017. Nella cittadina veneta di Eraclea, sabato 6 e domenica 7 maggio al via le prime gare stagionali delle categorie del circuito classico (Ski, Runabout e Freestyle) e dell’Endurance (categoria Unica).

Oltre circa 100 i piloti impegnati in questa prima importante tappa stagionale. Organizzatore della manifestazione, denominata “3° G.P. Città di Eraclea”, è l’ASD Radical Riders. Le gare si svolgeranno nello specchio d’acqua antistante lo stabilimento Miramare (Via Marinella, Eraclea Mare).

Il programma orario (come da avan-programma allegato) prevede lo svolgimento delle prove libere sabato mattina dalle ore 9.45 alle 11.00 circa; a seguire inizieranno le gare vere e proprie (la prima delle due manches di gara per ogni categoria).

La domenica si disputeranno le seconde e conclusive manches di tutte le categorie in gara. Dopo la prova di Eraclea, il circus delle moto d’acqua si trasferirà in Calabria, a Catanzaro Lido dal 16 al 18 giugno, per la 2^ delle sei prove stagionali di Campionato. Da ricordare l’appuntamento con la prima delle due tappe italiane del Mondiale Aquabike, a Porto Cesareo (LE) dal 2 al 4 giugno.

CAMPIONATO ITALIANO RADIOCOMANDATA

Domenica 7 Maggio 2017, a Viareggio (LU), si disputerà una tappa del Campionato Italiano di Motonautica Radiocomandata. La manifestazione si svolgerà in località San Ronchino nel comune di Massarola e vedrà in azione i piloti che conducono i radio modelli delle classi D (DA, DB, DC, DD27 e DD35). Le gare inizieranno alle ore 9.00 per concludersi alle ore 15.00 circa.

