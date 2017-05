Domani alle ore 9.00 partenza della XXIII La Duecento

SANTA MARGHERITA – A Porto Santa Margherita di Caorle tutto è pronto per la XXIII edizione de La Duecento, organizzata dal Circolo Nautico Porto Santa Margherita in collaborazione con Birra Paulaner, Cantina Colli del Soligo e il sostegno del Comune di Caorle.

Presso la Darsena Marina 4 che ospita l’evento fervono i preparativi, le banchine sono affollate fino al limite di barche -oltre 50 provenienti da fuori comune- e si incontrano volti sorridenti, per quello che è diventato un appuntamento da non mancare.

Piacevolmente sorpreso del clima della regata di Caorle anche Donatello Mellina, Delegato Altomare FIV, accolto dal Presidente CNSM Gian Alberto Marcorin e dal Presidente del CDR de La Duecento Giorgio Battinelli. Mellina ha portato i saluti della Federazione Italiana Vela “La vela d’altura è un movimento importante per la Federazione, siamo contenti della crescita del Campionato Italiano Offshore e delle regate che lo compongono. Auguro ai partecipanti de La Duecento buon vento e di vivere una competizione all’insegna delle correttezza e della marineria”.

Il programma della XXIII La Duecento si aprirà ufficialmente oggi giovedì 4 maggio alle ore 19.00 con lo Skippers Meeting tenuto dal Presidente del Comitato di Regata Giorgio Battinelli, seguito dal Briefing Meteo, tenuto da Andrea Boscolo di Meteo Sport, molto atteso da tutti gli equipaggi.

Le prime anticipazioni raccontano di una partenza con brezza leggera, coda di una massa d’aria particolarmente instabile in movimento verso Est. “Con l’aumento delle temperature medie a terra, sia per venerdì 5 maggio che per sabato 6 maggioalla mattina, ci sarà un regime di brezza lungo la costa.” Dichiara Boscolo “L’approfondimento dell’alta pressione a Nord Ovest dell’Europa, con relativo abbassamento della pressione sul Mar Adriatico previsto per il pomeriggio di sabato 6 maggio, apporterà un flusso inizialmente da Sud Est in rotazione sul I° quadrante da domenica 7 maggio con cielo nuvoloso, pioggia e locali temporali con possibili colpi di vento.”.

Al Briefing interverrà anche una delegazione di volontari di Emergency per presentare il progetto “Una bandiera per Emergency”, iniziativa volta a contribuire alla raccolta fondi destinati al Centro di Maternità di Anabah in Afghanistan. La serata proseguirà con il Crew Party organizzato in collaborazione con Birra Paulaner presso il parterre di Marina 4.

Al via domani venerdì 5 maggio alle ore 9.00 ci saranno 19 imbarcazioni della classe X2 e 52 della classe XTutti: 71 equipaggi pronti a darsi battaglia lungo la rotta Caorle-Grado_Sansego eritorno.

La partenza vicino alla costa potrà essere seguita da chi deciderà di passeggiare lungo la scogliera di Caorle, dal pc o smart-phone collegandosi al sito www.cnsm.org per seguire la traccia satellitare oppure nella pagina Facebook Circolo Nautico Porto Santa Margherita.

La Duecento, terza tappa del Campionato Italiano Offshore, valida per l’assegnazione del Trofeo Masserotti, si correrà con i sistemi compensati ORC, IRC, Mocra ed è organizzata dal Circolo Nautico Porto Santa Margherita in collaborazione con Marina 4, Birra Paulaner, Dial Bevande, Cantina Sociale Colli del Soligo, Robe di Kappa.

FOTO: Andrea Carloni

