INTENSA STAGIONE ALLE PORTE PER LO YACHT CLUB COSTA SMERALDA

PORTO CERVO – Mancano meno di due settimane all’avvio della stagione sportiva dello YCCS e fervono i preparativi per un anno disseminato di competizioni e appuntamenti sociali in occasione del cinquantesimo anniversario della fondazione dello Yacht Club Costa Smeralda. Una combinazione di eventi ormai tradizionali cui si affiancheranno nuovi appuntamenti, in un calendario lungo fino a ottobre.

Così si espresso in merito il Commodoro dello Yacht Club Costa Smeralda, Riccardo Bonadeo: “Dopo le regate nella nostra sede caraibica a Virgin Gorda – la Rolex Swan Cup Caribbean e la Loro Piana Caribbean Superyacht Regatta – siamo prossimi all’inaugurazione di un’intensa stagione sportiva a Porto Cervo. Ricca di eventi, da quelli ormai parte della tradizione del Club fino ad altri riconosciuti a livello internazionale come appuntamenti cardine. Allo stesso tempo, prenderanno forma molteplici iniziative per celebrare il nostro cinquantesimo anniversario, come il progetto di sostenibilità One Ocean. Iniziative che contribuiscono a sottolineare la tendenza del Club in continua evoluzione verso i giovani, la vela e il futuro”.

Riguardo il Forum One Ocean, presentato ufficialmente dalla Principessa Zahra Aga Khan nel corso dell’annuale conferenza stampa, il Commodoro aggiunge: “Rappresenta il momento culminante degli eventi che il Club ha pensato per celebrare il cinquantesimo anniversario. Il progetto di tutela ambientale, già sostenuto dal Partner scientifico SDA Bocconi Sustainability Lab, ha ottenuto il patrocinio da parte dell’UNESCO e si svolgerà la prima settimana di ottobre a Milano.”

Il 12 maggio, cinquant’anni esatti dalla fondazione del Club, si inaugureranno sia gli eventi in mare, con il Vela & Golf, che il calendario sociale delle celebrazioni per il cinquantesimo. In quella data è in programma il primo momento commemorativo della ricorrenza: il 50th Anniversary Day Gala Dinner, che vedrà coinvolti soci e autorità. Durante la stagione, inoltre, verrà inaugurata la mostra fotografica che racconterà un percorso lungo cinquant’anni attraverso 50 barche che hanno fatto la storia del Club. Uno “Speciale 50″ che ripercorre i momenti storici del Club è a disposizione sul sito dello YCCS.

Dopo il Vela & Golf, le competizioni in Costa Smeralda proseguiranno con la Audi Italian Sailing League dal 18 al 21 maggio. Con un format di regata che ha riscosso molto successo in pochi anni, la seconda edizione dell’evento segna un record di iscritti: sono già 20 i Club che hanno confermato la propria presenza. Oltre ai partecipanti dello scorso anno tra i quali Sport Velico Marina Militare, Aeronautica Militare Sezione Sport Acquatici, Circolo Canottieri Napoli, Club Vela Portocivitanova, Sailing Club Cagliari, Yacht Club Porto Rotondo e Yacht Club Costa Smeralda, saranno ben 13 i Club presenti per la prima volta alla tappa di Porto Cervo.

Dal 30 maggio fino al 3 giugno sarà la volta di uno degli eventi clou del calendario sportivo mediterraneo: la Loro Piana Superyacht Regatta, evento organizzato dallo YCCS in collaborazione con Boat International Media e il Title sponsor Loro Piana. In questa decima edizione ritornerà il Wally di 45 metri Saudade, già vincitore di due edizioni di fila, nel 2015 e 2016. La flotta Wally conta già più di 10 imbarcazioni iscritte tra le quali Open Season, campione in carica della Loro Piana Superyacht Regatta, del Presidente IMA Thomas Bscher. È inoltre attesa la nuova My Song, armata da Pier Luigi Loro Piana, non solo sponsor ma appassionato regatante in prima persona.

Sceglie Porto Cervo per il proprio debutto in regata il monotipo più atteso, il Melges 40. Le prime imbarcazioni appena uscite dal cantiere Premiere Composite Technologies saranno a Porto Cervo dal 14 al 17 giugno per la prima tappa del circuito Melges 40 Grand Prix.

Sarà poi la volta della Audi 52 Super Series Sailing Week dal 21 al 25 giugno, dove Azzurra, al comando della classifica provvisoria attuale, regaterà nelle acque di casa. Le “Formula 1″ del mare si affronteranno in percorsi costieri e a bastone tra le rocce di granito dell’Arcipelago di La Maddalena, quattro giorni di avvincenti regate con campioni olimpici e dell’America’s Cup, protagonisti del circuito velico per barche a chiglia di più alto livello agonistico.

Oltre alla Classe RC44 (RC44 Porto Cervo Cup 29 giugno – 2 luglio) ritorna anche il Campionato Mondiale Rolex Farr 40. La terza volta di un Mondiale a Porto Cervo per questi inossidabili one design vedrà l’inizio delle prove il 13 luglio, per proseguire fino al 16, quando verrà decretato il nuovo campione del mondo Farr 40.

L’evento Coppa Europa Smeralda 888 (21 – 23 luglio) chiuderà il mese di luglio in attesa di un altro momento di fondamentale importanza per le celebrazioni del cinquantesimo. La sera del 5 agosto, infatti, si terrà il 50th Anniversary Ceremony Gala Dinner and Celebration seguito il giorno dopo dall’ormai immancabile Campionato Sociale YCCS che vedrà gareggiare i Soci del Club a bordo della flotta di J/70. In un’atmosfera amichevole e accompagnati dalla comune passione per la vela ed il mare, i soci si ritroveranno poi l’8 agosto per il tradizionale Rendezvous di Mezza Estate che quest’anno li condurrà alla volta di Rocca Pina, in Corsica.

