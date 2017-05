Match Race al Circolo Velico Ravennate: nel week end torna lo Spring Match Race

MARINA DI RAVENNA – Dopo una breve pausa dalle attività, in concomitanza con la festa dei lavoratori, riprende a ritmo serrato l’attività sportiva del Circolo Velico Ravennate, reduce da pochi giorni dall’evento di Team Race 2K. Nel week end che si sta avvicinando, infatti, il circolo aprirà le sue porte a tutta la cittadinanza per un Open Day a cui sono invitati a partecipare adulti e bambini, con attività ideate appositamente per le diverse fasce d’età.

Inoltre, proprio nelle stesse giornate, il sodalizio di Via Molo Dalmazia sarà la base di uno degli eventi più tradizionali nel panorama dell’agonismo velico: lo Spring Match Race, le cui regate sono in programma all’interno delle dighe a bordo di quattro Tom 28 messi a disposizione dal circolo stesso.

Le regate vedranno impegnati atleti per la maggior parte Italiani, tra cui giovani talenti del match race quali Attili e Pincherle: l’entusiasmo verso questo evento cresce con l’approssimarsi del primo segnale preparatorio.

“Il 2017 rappresenta per il Circolo Velico Ravennate una delle stagioni più ricche di sempre, il che è molto positivo, perché riflette il crescente interesse verso il mare e le discipline ad esso collegate – ha dichiarato Jacopo Pasini, responsabile dell’attività sportiva del Circolo Velico Ravennate, proseguendo – Ravenna è sempre stata uno dei punti di riferimento per quanto riguarda il match race a livello nazionale ed è un piacere per noi tornare a ospitare lo Spring Match Race e soprattutto avere la possibilità di far regatare le barche all’interno delle dighe, così che la vela possa essere ulteriormente apprezzata anche da quanti restano a terra”.

L’appuntamento per seguire lo Spring Match Race è quindi fissato per sabato 6 e domenica 7 maggio a Marina di Ravenna.

