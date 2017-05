TRE GIORNI DI FESTA CON IL CENTRO VELICO A CAPRERA PER I SUOI (PROSSIMI) 50 ANNI

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

CAPRERA – Dal 1 al 4 giugno tanti incontri, veleggiate e vento di festa, oltre al maestrale, a Porto Palma per celebrare una realtà straordinaria in rotta verso il futuro che si fa carico di importanti responsabilità verso l’uomo e l’ambiente.

Un grande “rendez vous” a Porto Palma da giovedì 1 a domenica 4 giugno, fra allievi, istruttori, amici e ospiti del CENTRO VELICO CAPRERA per festeggiare i suoi primi, e soprattutto i suoi prossimi 50 anni.

Un’unica grande kermesse per rivedersi, raccontarsi, divertirsi, per stare insieme e celebrare il mare, il vento, l’incredibile arcipelago che ospita il Centro e la sua gente. E soprattutto per scoprire quanto sia meraviglioso andare per mare sospinti dal vento, e affermare una volta di più che farlo a Caprera è un privilegio nel privilegio.

A rendere questi primi 50 anni ancor più memorabili, il CVC CENTRO VELICO CAPRERA ha pensato ad un calendario ricco e piacevole. Si inizia con aperitivo e cena di benvenuto in Piazzetta Caprera la sera di giovedì 1 giugno. Venerdì 2 apre con “Arcipelando”, la veleggiata dei cabinati in arcipelago, seguita da un pic-nic in spiaggia, e alla sera un divertentissimo party con tanto di dress-code: piedi nudi e abito bianco. Sabato 3 è dedicato a momenti più formali.

La mattina CVC One Face, One Race sempre con attività con deriva e J80 in Porto Palma, poi nel pomeriggio la cerimonia ufficiale con le Istituzioni che da sempre supportano il Centro. Una grande grigliata e La Notte Bianca con musica non stop fino all’alba accompagnano a domenica 4, che vede l’alzabandiera sui prossimi 50 anni e la chiusura dell’evento.

Leggi anche: