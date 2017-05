Rolex Capri Sailing Week, tra i Farr 40 in testa i tedeschi di Struntje Light

NAPOLI – I tedeschi di Strunktje Light sono al comando della classifica provvisoria dopo le prime tre prove disputate a Capri della Farr 40 Regatta, in occasione della Rolex Capri Sailing Week. Alla tattica dell’imbarcazione tedesca l’italiano Tommaso Chieffi che l’ha portata a vincere la terza regata con un discreto vantaggio. Il Farr 40 di Wolfgang Shaefer ha conquistato anche un secondo posto nella prima prova e un quinto nella seconda, che gli hanno permesso di passare al comando della classifica provvisoria.

Gli italiani di Enfant Terrible timonata dall’armatore Alberto Rossi e con Vasco Vascotto alla tattica sono attualmente i secondo posto dopo l regate di giornata, mentre terzo è il team iridato di Flash Gordon, lo yacht americano di Helmut ed Evan Jahn.

Chi invece ha gareggiato con costanza à stata Pazza Idea dell’armatrice Claudia Rossi che ha timonato coadiuvata dal tattico Matteo Ivaldi arrivando terza in tutte le prove. Al termine, però, in classifica provvisoria lo yacht dello YC Costa Smeralda si è posizionato al quarto posto

Una giornata ideale per regatare con un vento da sudest che soffiava alla velocità di 10/15 nodi nel campo di regata a bastone montato tra Capri e Punta della Campanella.

La Rolex Capri Sailing Week, organizzata da Yacht Club Italiano, Circolo del Remo e della Vela Italia, Circolo Canottieri Aniene e Yacht Club Capri, si concluderà a Caprio sabato 13.

Dopo la giornata di oggi in cui hanno gareggiato solo la flotta dei Farr 40, classe di imbarcazioni monotipo di 40 piedi disegnate da Bruce Farr, domani, giovedì 11, saranno in acqua tutte le altre barche. I Mylius disputeranno 3 regate costiere e tutti gli altri le prove sulle boe, valide per il Campionato Nazionale del Tirreno .

Nel pomeriggio il sindaco di Capri, Giovanni De Martino, ha ricevuto nella sede del Municipio i dirigenti Rolex e gli armatori degli yacht per un brindisi di benvenuto. Tutti gli armatori e gli equipaggi hanno poi partecipato al welcome cocktail negli spettacolari Giardini di Augusto ospiti dello Yacht Club Capri e Cantieri Mylius.

