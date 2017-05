Nel weekend a Chioggia la prima edizione della Coppa Adriatico

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

CHIOGGIA – Si svolgerà nel weekend a Chioggia la prima edizione della Coppa Adriatico, la nuova manifestazione organizzata da Il Portodimare in collaborazione con Velaveneta.it e con la partnership logistica di Darsena le Saline, il moderno porticciolo turistico situato in centro città che nelle proprie banchine ospiterà le imbarcazioni in regata.

La kermesse, valida anche come qualificazione al prossimo Campionato Italiano Assoluto d’Altura che si disputerà a giugno a Monfalcone, ha richiamato l’attenzione di quindici tra i più forti equipaggi del panorama velico nazionale provenienti da gran parte della costa adriatica da Civitanova Marche fino a Trieste e che utilizzeranno il campo di regata di Chioggia per testare al meglio la propria preparazione in vista degli importanti eventi che si svolgeranno da qui ai prossimi mesi nell’alto Adriatico.

Tutto da seguire si preannuncia il duello tra Be Wild, lo Swan 42 di Renzo Grottesi già Campione italiano Vela d’Altura 2016 e vincitore assoluto del Campionato Italiano Offshore nella passata stagione, contro Rebel il First 40 di Costantin Manuel. Inseriti in classe ORC 1 anche Pax Tibi, l’Italia Yachts 12.98 di Marco Moro ed Artemisia, il Delta 120 di Giorgio Penzo.

In classe ORC 3 duello tra i due X-35 Demon-X di Daniele Lombardo e Nicola Borgatello ed Hector X di Massimo Filippi, ma attenzione anche ai due Italia 9.98 fuoriserie Sarchiapone di Roberto Dubbini e Take Five jr di Brenno dal Pont, così come ai due Mumm 30 Mas que nada di Aristò Federico e Mordilla degli armatori vicentini Stocco Thomas e Boffo Gianluca. A completare la classe ORC 3 anche l’x-yachts 332 X-Lady di Barozzi Luca, il Grand Soleil 37 Arka di Roul Piero e Perini Luciano, Olalla di Cazzoli Fabrizio, Le Pelican di Migliorino Giorgio e Bellacosì di Zappin Fabio.

Il programma prevede venerdì 12 maggio l’apertura della segreteria per il perfezionamento delle iscrizioni ed i controlli di stazza, mentre il giorno successivo alle ore 09:30 si svolgerà lo skipper breafing ed il segnale di avviso per la prima prova sarà dato alle ore 10.55 di sabato 13 maggio. Le regate proseguiranno poi nella giornata di domenica, quando al termine sono previste le premiazioni presso l’elegante club house di Darsena le Saline.

La Coppa Adriatico è organizzata da Il Portodimare con la collaborazione di Darsena le Saline e Vela Veneta, sotto l’autorità della Federazione Italiana Vela e dell’UVAI. Parter della manifestazione sono: Conselve – Vigneti e Cantine, Banca Patavina e Nanoprom.

