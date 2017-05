Coppa Italia Minialtura: meno di un mese al via

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

CHIOGGIA – A meno di un mese dal via della Coppa Italia Minialtura a Chioggia si lavora incessantemente in vista della manifestazione che si svolgerà il 3 e 4 giugno e che sarà organizzata da Il Portodimare in collaborazione con Vela Veneta e Darsena le Saline, il moderno ed elegante marina situato a due passi dal centro storico che sarà la sede logistica della manifestazione.

La manifestazione, che ritorna a Chioggia dopo le edizioni del 2013 e del 2016 vinte rispettivamente dal melges 24 Capitan Nemo e dal fat 26 Mind the Gap, sarà valida anche come prova per il Campionato Zonale di classe della XII Zona FIV e di fatto fa proseguire la scia di importanti eventi realizzati per la classe Minialtura da Il Portodimare, che hanno visto il sodalizio padovano impegnato nell’organizzazione di due Campionati Italiani di classe nel 2014 e nel 2015 ed un Campionato Europeo nel 2016 con presenze record in entrambe le competizioni.

Imbarcazioni ed equipaggi troveranno ospitalità a partire da domenica 28 maggio e fino a sabato 10 giugno presso Darsena le Saline, il porto turistico che in passato ha già collaborato con Il Portodimare nell’organizzazione di importanti manifestazioni nazionali ed internazionali. L’armatore che intende partecipare alla Coppa Italia Minialtura dovrà comunicare obbligatoriamente, con preavviso minimo di tre giorni, l’arrivo della propria barca alla sefreteria di Darsena Le Saline (Tel.041/400530 – info@darsenalesaline.com), informando se trasportata via terra o via mare.

La Coppa Italia Minialtura sarà assegnata per un anno allo yacht che avrà conseguito il miglior piazzamento al termine di tutte le prove. Sono previsti inoltre premi per il primo, secondo e terzo classificato, in funzione del numero dei partecipanti e in base alle eventuali Classi costituite. Saranno inoltre assegnati il Trofeo Leon alla prima imbarcazione della classe Meteor ed il Trofeo Ferro alla prima imbarcazione classe Minialtura.

Le iscrizioni dovranno essere formalizzate e perfezionate, presentando alla segreteria de Il Portodimare la documentazione prescritta nel bando di regata entro le ore 19.00 del 02 giugno 2017.

