Rolex Capri Sailing Week: domani giornata finale

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

NAPOLI – Nessuna sorpresa al vertice delle classifiche nella terza giornata di regate della manifestazione velica della Rolex Capri Sailing Week, in svolgimento sull’isola Azzurra del golfo di Napoli. Un vento di scirocco di 12 nodi, con punte massime di 14, ha consentito oggi il regolare svolgimento delle prove in mare per tutti. Prima prova finalmente per i Mylius, ieri costretti alla sosta in porto per vento troppo forte, con la vittoria di regata di Oscar 3 dell’armatore Aldo Parisotto che ha preceduto sul traguardo di pochi metri Fra Diavolo (Y.C Gaeta) di Vincenzo Addessi con Paolo Scutellaro alla tattica.

Nel raggruppamento ORC gruppo A (barche grandi) Mela di Andrea Rossi, pur seconda di giornata alle spalle dei vincitori odierni delle due prove di Aurora degli armatori Bruno-Paolo Bonomo, conserva il primato in classifica. Mentre nel raggruppamento ORC gruppo B, barche piccole, la vittoria odierna è appannaggio di Sagola Biotrading di Peppe Fornich che conquista la vittoria anche tra le piccole IRC.

Nel raggruppamento IRC vince tra le grandi Le Coq Hardì di Maurizio Pavesi (CRV Italia), che supera sul traguardo di giornata i leader della classifica provvisoria Vahinè 7 (YC Capri Marina di Capri) giunta seconda, ma saldamente al comando della graduatoria generale.

Prosegue la lotta in famiglia per la leadership della classifica tra i Farr 40 Regatta tra i primi due equipaggi, con padre e figlia al timone rispettivamente di Enfant Terrible (Deep Water Association) timonata dall’armatore Alberto Rossi e con Vasco Vascotto alla tattica e Pazza Idea (Y.C Hannibal) di Pierluigi Besciani con al timone Claudia Rossi, coadiuvata dal tattico Matteo Ivaldi. Per le due imbarcazioni si registra una vittoria ed un secondo posto ciascuna mantenendo così sino a domani, giornata conclusiva, una suspance per la vittoria finale. Intanto alle loro spalle, per il terzo gradino del podio, lotta tra MP30+10 (CV Portocivitanova) dell’armatore Luca Pierdomenico e gli americani di Flash Gordon (YC Chicago) dell’armatore Helmut e Evan Jahn.

Leggi anche: