YACHT CLUB DE MONACO VITTORIOSO AL VELA & GOLF 2017

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

PORTO CERVO – Il team dello Yacht Club de Monaco conquista la vittoria della dodicesima edizione del Vela & Golf, segnando la quarta vittoria nell’albo d’oro di questa manifestazione. L’evento organizzato dallo Yacht Club Costa Smeralda si è articolato in due giorni di competizioni, ieri sul celebre Green del Pevero e oggi in mare a bordo dei J/70, con vento che ha oscillato tra gli 8 e i 15 nodi.

Miglior punteggio per il team monegasco – composto da Roberto Tamburelli (skipper), Roberto Ferrero, Julio Ayllon e Devic Pierrick – il quale ha intascato per il secondo anno consecutivo la vittoria grazie a un secondo posto nella prova di golf e un primo in quella di vela. Segue al secondo posto il team dello Yacht Club Adriaco, capitanato da Alderico Paganini insieme al resto dell’equipaggio formato da Igor Vakomin, Niccolò Robello, Daniele Piazza. Anche quest’anno si conferma in terza posizione il Pevero Golf Club con lo skipper Giancarlo Coiana assieme a Marco Desini, Giovanni Matiz e Giovanni Nicola Dettori. L’equipaggio dello Yacht Club Costa Smeralda chiude in quinta posizione.

Durante la cerimonia di premiazione, alla quale ha presenziato anche Riccardo Bonadeo, Commodoro dello Yacht Club Costa Smeralda, sono stati consegnati i premi ai migliori classificati. Inoltre, ogni componente del team vincitore del Vela & Golf ha ricevuto un GPS portatile Approach G30, premio offerto dall’Official Technical Partner dell’evento: Garmin Marine.

Il calendario sportivo dello YCCS prosegue la settimana prossima con l’Audi Italian Sailing League (18-21 maggio) seguita dalla Loro Piana Superyacht Regatta in programma dal 30 maggio al 3 giugno.

