ROLEX TP52 WORLDS: AZZURRA SOFFRE MA COMBATTE

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

SCARLINO – Terzo giorno al Rolex TP52 World Championship: Azzurra parte bene ma subisce gli avversari, concludendo sesta. Quantum va a vincere davanti a Platoon che mantiene la leadership provvisoria.

La regata costiera di circa 25 nm corsa oggi nel Golfo di Follonica, con vento oscillante da Sud tra i 10 e i 20 nodi, non ha offerto ad Azzurra la desiderata opportunità di recupero. Anzi, un “fallo subito ma non fischiato” da parte di Alegre alla prima boa di bolina l’ha costretta da subito a lanciarsi nel recupero. Operazione riuscita nel corso del successivo lato di poppa. Nella risalita di bolina verso lo scoglio dello Sparviero, Quantum ha rimbalzato Azzurra due volte impedendole di allungarsi sulla destra. Così, almeno tre avversari sono riusciti a inserirsi e nel lungo lasco verso l’Isolotto di Cerboli non c’erano molte opzioni tattiche per un recupero.

Nel doppiare l’isoletta vicino all’Elba, Azzurra ha compiuto una manovra audace e spettacolare sotto le rocce a picco, recuperando posizioni e distanza rispetto al terzetto di testa costituito da Provezza, Quantum e Platoon. Nella successiva bolina è stata purtroppo presa una linea di pressione sfavorevole, che ha punito Azzurra facendola nuovamente retrocedere al sesto posto. Posizioni invariate fino al traguardo, poiché il lungo lasco finale era su un unico bordo.

Vasco Vascotto, tattico: “Abbiamo avuto una giornata complicata. Pur essendo partiti bene, alla prima boa di bolina abbiamo subito un ingresso, a nostro avviso forzato, di Alegre con mure a sinistra. Dopo aver recuperato al gate di poppa eravamo terzi ma, nella bolina verso lo scoglio dello Sparviero, Quantum ci ha rimbalzati sul lato sinistro, consentendo a tre barche di passarci. Abbiamo fatto un bel recupero nel doppiare l’Isolotto di Cerboli, riaprendo i giochi per l’ultima bolina, ma questa volta abbiamo infilato una linea di vento sfavorevole; soltanto 10 metri sottovento a noi ci passavano con una facilità impressionante. Da quel momento non abbiamo avuto altre opzioni tattiche per recuperare”.

Domani le regate riprendono alle ore 13 con due bastoni. E’ previsto il passaggio di un fronte perturbato con temporali, venti dai quadranti meridionali tra i 14 e i 20 nodi con onda fino a due metri.Sul sito www.52superseries.com Sarà disponibile online la trasmissione dal vivo in streaming, mentre sulla pagina FB e account Twitter di Azzurra verranno postati gli aggiornamenti.

Rolex TP52 World Championship – Day 3 after 5 races

1. Platoon (GER, Harm Müller-Spreer), (2,3,2,2,2) 11 points.

2. Quantum Racing (Doug DeVos, USA), (1,2,8,1,1) 13 p. 3. Alegre (Andrés Soriano GBR/USA), (5,6,4,4,3) 22 p.

4. Azzurra (Alberto e Pablo Roemmers, ITA/ARG), (3,1,6,8,6) 24 p.

5. Gladiator (Tony Langley, GBR) (6,10,1,3,8) 28 p.

6. Sorcha (Peter Harrison, GBR), (7,4,3,10,10) 34 p.

7. Bronenosec (Vladimir Liubomirov, RUS), (8,7,9,5,5) 34 p.

8. Provezza (Ergin Imre, TUR) (RDG7,8,10,6,4) 35 p.

9. Sled (Takashi Okura, USA), (4,9,7,9,7) 36 p.

10. Rán Racing (Niklas Zennström, SWE), (10,5,5,7,9) 36 p.

