Pallanuoto in Puglia: primo turno della Final eight del campionato Promozione

BARI – Settima giornata di ritorno per il girone 6 del campionato appulo-campano di serie C sabato 20 maggio: allo Stadio del Nuoto di Bari alle 14.30 scenderanno in acqua la Sport Eventi e il Centrosport Brindisi. I ragazzi del presidente Pierluigi Francioso devono diferendere la seconda piazza, in attesa dell’ultimo scontro diretto con la capolista, sabato prossimo a Bari. Dal Nuoto Napoli la separano sei punti, ma ci sono ancora tre giornate tutte da giocare. A Casoria invece sono attesi gli uomini della Fimco Sport guidati da Francesco Carbonara. Dopo la brutta sconfitta di sabato scorso alla San Prisco è d’obbligo mettere in acqua maggiore determinazione. Chiude la giornata alla comunale di Taranto il match alle 20.15 tra Mediterraneo e Sport Project. I ragazzi terribili di Birri dopo aver vinto contro il Centrosport Brindisi sono pronti a tutto pur di raggiungere la salvezza. Vettone e compagni sono avvisati, a Taranto sarà acqua bianca.

PROMOZIONE

Domenica 21 maggio allo Stadio del Nuoto di Bari inizia l’epilogo del campionato di Promozione. Dopo la regular season che ha visto partecipare undici squadre, compresa la Basilicata Nuoto fuori classifica, in otto si contenderanno l’accesso alla serie C per la prossima stagione. Nel girone A fino ad ora ha primeggiato l’Airon Club, nel girone B invece è la DNA Putignano ad essersi classificata per prima. Sarà interessante vedere come, a partire dagli scontri incrociati dei quarti di finale, le altre formazioni proveranno a scalfire le certezze delle due favorite. Bisognerà aspettare il 28 maggio poi per conoscere il verdetto finale. Le prime a scendere in acqua per la final eight domenica 21 maggio alle 9.15 saranno Airon Club e Meridiana Taranto. Qui il dettaglio degli accoppiamenti.

UNDER 17

Assegnato il titolo interregionale alla formazione dell’Amici Nuoto Puglia, continua invece per altre tre giornate il girone B del campionato under 17 regionale: si gioca domenica 21 maggio alle 17.00 alle piscine di piazza Europa al quartiere San Paolo di Bari Dharmha-Fimco. Valido per la terza giornata di ritorno il posticipo in programma a Taranto il 24 maggio alle 21.00 tra Meridiana e Nuoto Giovinazzo.

UNDER 15

La quarta giornata di ritorno della serie A del campionato, prevista per il 25 aprile, sarà recuperata in parte sabato 20 maggio, con in acqua allo Stadio del Nuoto di Bari alle 15.45 i ragazzi della Waterpolo Bari e di Amici Nuoto Puglia. Domenica 21 maggio alle 14.00 a Taranto invece il match tra Mediterraneo e Cosenza Nuoto. Per la serie B del girone B del campionato under 15 si recupera a Potenza sabato 20 maggio alle 19.30 il match tra Basilicata Nuoto e Payton.

UNDER 13

Appuntamento al Mediterraneo Village di Taranto per la prima puntata domenica 21 maggio della final six under 13. Si inizia alle 9.30 con lo spareggio tra Meridiana e Flipper Nuoto e poi a seguire gli scontri incrociati tra le squadre quinta e sesta classificata nella serie A della regular season e le formazioni che occupano dal primo al quinto posto della serie B. Come indicato dallo schema in dettaglio saranno le squadre vincenti degli incontri in programma alle 12.45 e alle 15.30 ad accedere alla finalissima, in programma sempre a Taranto il 4 giugno.

GUG PUGLIA

Trasferta pescarese per Angelo Anaclerio, impegnato sabato 20 maggio nel girone 3 del campionato nazionale di serie B. Arbitrerà alle Naiadi alle 15.00 l’incontro tra Pescara Nuoto e Pallanuoto e CC Lazio Nuoto. IL CAMPIONATO MASCHILE DI SERIE A2 OSSERVA UN TURNO DI RIPOSO. L’ultima giornata di campionato è in programma sabato 27 maggio 2017.

