Numeri record per ChioggiaVela Junior: la vela arriva nelle classi di oltre 500 studenti

CHIOGGIA – È pronta a prendere il largo l’edizione 2017 di ChioggiaVela Junior, il progetto del Circolo Nautico Chioggia realizzato grazie al supporto di Adriatic LNG con il patrocinio e la collaborazione dell’Amministrazione Comunale e dell’associazione Pro Loco di Chioggia e Sottomarina.

A partire da lunedì 22 maggio, per la durata di una settimana, 517 studenti delle classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie del territorio comunale avranno la possibilità, grazie al coinvolgimento di istruttori federali professionalmente qualificati, di conoscere la cultura velica e nautica in genere, con particolare riferimento alla comprensione e al rispetto dell’ambiente.

Chioggiavela Junior rientra nel più ampio progetto velascuola organizzato dalla Federazione Italiana Vela, in collaborazione con il MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca), che consente allo sport della vela di entrare nelle Scuole durante l’orario curriculare. Le prove in mare saranno precedute da una lezione teorica in classe e concluse con un open day finale presso la sede del sodalizio sportivo, dove i ragazzi avranno la possibilità di ritirare il materiale didattico della Federazione Italiana Vela e potranno prendere visione della sede del Circolo Nautico Chioggia, dove eventualmente frequentare un corso completo di scuola vela.

Si dice soddisfatta la direttrice della scuola vela del Circolo Nautico Chioggia Francesca Zennaro:”Siamo molto felici dei numeri che anche quest’anno abbiamo raggiunto con la partecipazione a ChioggiaVela Junior! Il 2017 sarà ricordato come l’anno record, sfonderemo infatti il muro delle 500 presenze! Per il Circolo Nautico Chioggia sarà un grande impegno che siamo pronti ad affrontare con la massima determinazione e professionalità. I numeri delle adesioni di quest’anno ci danno un’ulteriore conferma di come ChioggiaVela Junior sia una manifestazione in continua crescita; questo ci dà grande soddisfazione e soprattutto la forza di continuare a proporre questo progetto alle scuole del nostro territorio.

Le numerose adesioni ricevute dimostrano che le scuole sono sempre più ricettive nei confronti di questa proposta e, grazie al Comune di Chioggia che si adopera tantissimo per aiutarci a diffondere l’idea, riusciamo a far conoscere il mondo del mare e della vela ai giovani ragazzi della nostra città. Confidiamo anche quest’anno, come accaduto nelle scorse edizioni, di far vivere ai bambini che parteciperanno a ChioggiaVela Junior un’esperienza sicuramente nuova e speriamo anche appagante a stretto contatto con il mare e la natura! È sempre bello far provare per la prima volta a dei bambini una barca a vela e scoprire come il loro naturale entusiasmo e senso pratico li porti presto ad avere quel minimo di praticità che gli permette di condurre la barca in autonomia, con relativa soddisfazione loro, degli insegnanti e dei genitori che potranno assistere alle lezioni pratiche dalla riva del Lusenzo”.

In Italia ogni anno sono circa quarantamila gli studenti che vivono questa appassionante esperienza, che trova naturale continuità nel percorso formativo che la Federazione Italiana Vela propone con i propri Circoli.

Chioggiavela Junior è inserita all’interno del calendario di eventi di ChioggiaVela, la manifestazione nata grazie alla volontà ed alla collaborazione tra il Circolo Nautico Chioggia ed il Comune di Chioggia, con lo scopo di riproporre la centralità della vita di mare in una città tradizionalmente, culturalmente ed economicamente votata al mare.

È possibile seguire ChioggiaVela anche attraverso la pagina Facebook, visibile all’indirizzo www.facebook.com/ChioggiAvela, dove verranno pubblicate news, curiosità, reportage fotografici e video della manifestazione o attraverso il profilo Instagram, all’interno del quale verranno postate le istantanee più belle della manifestazione.

ChioggiaVela è organizzata dal Circolo Nautico Chioggia e dal Comune di Chioggia, con la collaborazione ed il support di Adriatic LNG e della Pro Loco Chioggia Sottomarina.

