Secondo Meeting di Vela Special Olympics “Memorial Marco Dell’Oro”: Zennaro testimonial

CHIOGGIA – Manca poco più di una settimana al via a Chioggia della seconda edizione del Meeting di Vela Special Olympics “Memorial Marco Dell’Oro”, che sarà organizzato sabato 27 e domenica 28 maggio dall’Associazione Sportiva TuttaChioggiaVela asd con la collaborazione del Team Regionale Veneto Special Olympics.

Testimonial dell’evento sarà il chioggiotto Enrico Zennaro, otto volte campione del mondo, tesserato per il North West Garda Sailing, socio onorario del Circolo Nautico Chioggia e uomo immagine del noto brand Montura:”Quando Davide Ravagnan mi ha offerto la possibilità di essere il testimonial di Special Olimpics – spiega Zennaro, che proprio nei giorni scorsi sul Lago di Garda ha vinto il suo decimo titolo italiano – ho subito accettato contento di poter dare il mio contributo a questa manifestazione che si svolge nella mia città e che coinvolge dei ragazzi veramente “speciali” appassionati del mio stesso sport. Alcuni di loro li conosco già da precedenti manifestazioni e mi trasmettono sempre molto entusiasmo quindi sono sicuro che sarà un week end che mi arricchirà parecchio sotto il profilo umano. Ovviamente ho deciso di devolvere totalmente il mio compenso per questa attività.”

Il programma della manifestazione prevede sabato 27 maggio, alle ore 11.00, in Piazzetta Vigo a Chioggia la Cerimonia di apertura. Dopo l’accreditamento dei Team, composti da 2 partner e 2 atleti speciali, dalle ore 15.00 inizieranno le regate su 3 barche J24, con cambio di equipaggio tramite gommoni, ed arrivo spettacolare in prossimità del Bacino di Vigo. Dalle ore 10.00 di domenica 28, riprenderanno le regate che termineranno con la premiazioni alle ore 18.30, in Piazzetta Vigo, base a terra dell’evento.

“Sarà molto intenso il ritmo delle gare, con un format già collaudato lo scorso anno, ma altrettanto divertente. Quest’anno la Marina Militare sarà protagonista dell’evento in quanto avremo la disponibilità di uomini e mezzi della Scuola Navale Militare Francesco Morosini di Venezia, della Guardia Costiera di Chioggia e dell’Assomorosini” ha commentato il presidente di TuttaChioggiaVela Davide Ravagnan.

L’evento ha il patrocinio dell’Assessorato allo Sport del Comune di Chioggia, dell’Azienda ULSS 3 Serenissima, del CdZ FIV XII Zona e la collaborazione di molti circoli velici: Circolo Velico Il Portodimare asd, Diporto Velico Veneziano asd, Lega Navale Italiana Sezione di Chioggia, Circolo Nautico Chioggia asd, Yacht Club Vicenza asd e Circolo Vela Mestre asd.

E’ grande la disponibilità offerta dalla Croce Rossa Italiana, Sezione di Chioggia, che garantirà l’assistenza per tutta la durata della manifestazione. Ancora una volta la città di Chioggia offre l’occasione per riunire tanti uomini di mare, campioni nello sport e nella vita.

