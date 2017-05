Il 28 maggio partenza della 43^ La Cinquecento Trofeo Phoenix

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

CAORLE – A poche settimane dalla conclusione di un’avvincente edizione de La Duecento, al Circolo Nautico Porto Santa Margherita tutto è pronto per La Cinquecento Trofeo Phoenix, organizzata in collaborazione con Marina 4, il contributo del Comune di Caorle e il supporto di Paulaner, Cantina Colli del Soligo, Dial Bevande e Kappa.

La Cinquecento è un appuntamento irrinunciabile per molti velisti, che non mancano a questa festa del mare, del vento e della marineria e celebrano il rito di mettersi in gioco nelle imprevedibili cinquecento miglia dell’affascinante percorso da Caorle fino quasi al tacco d’Italia, passando per Sansego e in Croazia, dove tra bonacce e ariette, si insidiano anche forti colpi di bora.

Al via domenica 28 maggio alle ore 12.00 oltre trenta imbarcazioni, con netta prevalenza degli iscritti nella categoria X2, tra i quali il vincitore assoluto 2016 Black Angel di Paolo Striuli, che si avvarrà per la prima volta dell’esperienza oceanica di Matteo Miceli.

“Sono felice di fare questa regata per la prima volta e con un pescatore per compagno, dopo il mio giro del mondo in solitario in completa autonomia energetica e alimentare: penso che avremmo delle belle storie da raccontarci!” dichiara Miceli “Ho fatto moltissime regate lunghe, che sono nelle mie corde, ma penso che la 500×2 sia una delle più impegnative del Mediterraneo. Conosco tutte le insidie dell’Adriatico, che è un mare da non sottovalutare e so che sarà una regata tecnica, che sono contento di correre su Black Angel, barca che si è già distinta in questi anni”.

Tra le imbarcazioni della X2 che hanno già confermato la loro presenza tre Class 40, Boxx, dei fratelli sloveni Aljaz e Andraz Jadek, Kika Green Challenge dei fratelli Alessio e Cristiano Verardo e Vaquita di Alessandro Fiori/Alberto Bergamo.

Tra gli habitué Andrebora di Roberto Mattiuzzo/Francesco de Cassan, Pokekiakkiere dei riminesi Alberto de Rossi/Fabio Pogliani, Kala Nag di Giorgio Zennaro/Paolo Favaro, Nereide di Igli Salviato/Paolo Rando e Tasmania First 40.7 del medico Antonio Di Chiara in coppia con il grande navigatore Antonio Solero.

Torna per la prima volta in X2 Rocket I, splendido Sly 47 con Alberto Taddei/Gianluca Chini.

Anche nella categoria XTutti al via i vincitori assoluti dell’edizione 2016, pronti a lanciare la sfida e a rimette in gioco il Trofeo che porta il loro nome: si tratta di Super Atax di Marco Bertozzi, glorioso IOR al vertice della classifica del Campionato Italiano Offshore FIV, che torna nelle acque di casa portando con sé un po’ di Tirreno e il Trofeo Super Atax, donato dal team lo scorso anno come tributo all’amata regata e vinto…proprio da loro!

Super Atax troverà sul proprio cammino avversari come Margherita, veloce Vismara 45 di Piero Burello, Astrea Moody 41 di Paolo Broll e il Pogo Pogaze dello sloveno Marko Joksic tra gli altri.

Ad attendere i vincitori in tempo reale della 500×2 due prestigiosi Trofei: il Trofeo Challenge Leonardo Bronca, assegnato al miglior risultato della coppia più giovane e il prestigioso Trofeo Challenge delle Vittorie, che sarà assegnato al vincitore della 500×2 in tempo reale, categoria monoscafi.

Il programma della 42^edizione de La Cinquecento si aprirà ufficialmente sabato 27 maggio alle ore 19.00 con il briefing tecnico e meteo curato da Andrea Boscolo di Meteo Sport, seguito dal Crew Party equipaggi.

La manifestazione si concluderà sabato 3 giugno con le premiazioni, che si terranno presso il Verde Mare Club di Porto Santa Margherita unitamente a quelle de La Duecento, seguite dal Paulaner Beach Party, festa che concluderà la stagione offshore del Circolo Nautico Santa Margherita.

La Cinquecento Trofeo Phoenix, organizzata dal Circolo Nautico Santa Margherita in collaborazione con Marina 4, Phoenix Informatica Bancaria e la partnership di Paulaner, Dial Bevande, Cantina Sociale Colli del Soligo, Kappa, è valida per la classifica del Campionato Italiano Offshore con coefficiente 2.5.

Main Sponsor dell’evento per il quarto anno è Phoenix Informatica Bancaria Spa di Trento, azienda leader nello sviluppo, assistenza e gestione di piattaforme hardware e software dedicate alla gestione bancaria, che ha deciso di sostenere la regata d’altura di Caorle condividendone lo spirito innovatore.

Per seguire le imbarcazioni basterà collegarsi al sito www.cnsm.org nella sezione Tracking, per foto video e curiosità alla Pagina Facebook Circolo Nautico Porto Santa Margherita.

FOTO: Andrea Carloni

