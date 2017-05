Atleti del CVR selezionati per Mondiale ed Europeo delle Classi Laser

MARINA DI RAVENNA – E’ una stagione ricca di successi agonistici per il Circolo Velico Ravennate che, dopo gli ottimi risultati ottenuti dai giovanissimi della classe Optimist, festeggia le qualificazioni alle regate internazionali delle classi Laser dei propri atleti.

Di questi, ben quattro si sono garantiti l’accesso ai principali eventi di stagione, a livello europeo e in alcuni casi anche mondiale: Michael Amadori e Ilan Muccino, classificatisi rispettivamente settimo e trentaquattresimo in occasione dell’Europa Cup ospitata a Hyeres lo scorso aprile, si sono assicurati la presenza al mondiale Laser 4.7. Non sono stati da meno Virginia Mazza, la quale parteciperà al mondiale Laser Radaial in categoria Youth, ed Elia Vitali, classificatosi invece per l’Europeo Radial Youth.

Fabio Emiliani, allenatore del team del sodalizio ravennate, ha espresso grande soddisfazione per i risultati dei ragazzi: “Impossibile non essere felici di come stanno andando le cose, il lavoro c’è stato, anche nei momenti più duri i ragazzi ci hanno messo tutto il loro impegno e sono contento che i risultati siano arrivati, è un’importante gratificazione per tutti. Dopo questi primi successi, è importante che i ragazzi mantengano il focus sugli impegni successivi. Con il supporto del Circolo Velico Ravennate, sempre attento nel garantire ai propri atleti l’appoggio necessario, porteremo avanti la preparazione, nella speranza di poterci cavare belle soddisfazioni nelle manifestazioni internazionali a cui parteciperemo”.

