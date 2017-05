Partito il countdown per lo Star Eastern Hemisphere Championship 2017

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

VIAREGGIO – Manca una settimana alla cerimonia d’inaugurazione dello Star Eastern Hemisphere Championship 2017 e al Club Nautico Versilia e alla Società Velica Viareggina fervono gli ultimi preparativi in vista del prestigioso appuntamento riservato alla International Star Class che i due sodalizi organizzeranno dal 30 maggio al 4 giugno nel tratto di mare davanti alla cornice delle alpi Apuane.

Ancora una volta, infatti, l’affascinante Classe Star ha scelto Viareggio e i suoi Circoli velici per organizzare un Campionato di grande rilievo, dove il campo di regata considerato anche dai grandi campioni difficile ma entusiasmante saprà rendere ancora più avvincenti le regate alle quali prenderanno parte una settantina di titolati equipaggi in rappresentanza di quindici Nazioni (Austria, Brasile, Croazia, Francia, Gran Bretagna, Germania, Irlanda, Olanda, Polonia, Russia, Svezia, Svizzera, Ucraina, Usa, e Italia).

“Il Club Nautico Versilia è orgoglioso di organizzare un evento come questo in un anno nel quale il sodalizio da me presieduto festeggia sessant’anni di attività.- ha detto il Presidente del CNV Roberto Brunetti – Grazie a questo appuntamento che non sarà solo un momento di grande Sport ma anche un volano per sensibilizzare, valorizzare e dare impulso allo sviluppo del territorio, Viareggio si conferma ancora una volta il punto di riferimento della Classe Star che da sempre sceglie questo tratto di mare per organizzare importanti regate.

Sarà un piacere dare il benvenuto ai regatanti e ai loro accompagnatori che avranno modo in queste giornate in Versilia di apprezzare la nostra ospitalità e la nostra organizzazione. A tal proposito rivolgo con piacere un caloroso ringraziamento a tutti coloro i quali lavoreranno per la buona riuscita dell’evento organizzato insieme alla Società Velica Viareggina ed in modo particolare ringrazio per la fattiva collaborazione la Capitaneria di Porto di Viareggio, l’Autorità Portuale, il Comune di Viareggio, la Viareggio Porto, le Associazioni Albergatori e Balneari di Viareggio, la LNI, il CV Torre del Lago Puccini e il Consorzio di Promozione Turistico della Versilia.”

“Siamo molto contenti che ancora una volta Viareggio si stia dimostrando, per le sue qualità organizzative e per l’impegnativo campo di regata, un luogo che attrae i migliori velisti del mondo- ha aggiunto Paolo Insom, Presidente della SVV -Siamo soddisfatti anche degli iscritti raggiunti, numero molto rilevante considerando che recentemente anche al famosissimo Trofeo Bacardi a Miami c’erano 70 barche.

Mancherà forse qualche nome importante ma, come tutti sanno, negli stessi giorni inizierà la Coppa America e qualcuno che desiderava venire a Viareggio sarà invece impegnato nei vari Team di quella manifestazione. Fra le 13 nazioni europee iscritte e le 2 oltreoceano (USA e Brasile) saranno, comunque, numerosi i rappresentati che ci regaleranno emozioni e spettacolo. Nel week end precedente (sabato 27 e domenica 28), inoltre, organizzeremo il X Trofeo Sergio Puosi al quale attendiamo numerosi equipaggi che avranno l’opportunità di testare campo di regata, vele e attrezzature in vista dell’EHC.”

La cerimonia d’inaugurazione dell’EHC Star si svolgerà mercoledì 31 maggio alle ore 18, in Piazza Palombari dell’Artiglio, davanti al Club Nautico Versilia e alla Capitaneria di Porto di Viareggio, alla presenza di numerose Autorità civili e militari: la cerimonia dell’alza bandiera sarà resa ancora più suggestiva in quanto saranno coinvolti i giovani protagonisti della “Scuola Vela Valentin Mankin”, la scuola vela che, nata lo scorso anno dalla sinergia fra il Club Nautico Versilia, il CVTL Puccini e la SVV per rilanciare la vela giovanile e il turismo, ha raggiunto già in pochi mesi 800 iscritti.

Il Campionato dell’Emisfero Orientale Star sarà articolato su una regata di allenamento e sette prove -da giovedì 1 a domenica 4 giugno- valide per l’assegnazione del titolo. Molteplici anche gli eventi collaterali che catalizzeranno l’interesse e l’attenzione non solo dei regatanti e dei loro accompagnatori ma anche dei residenti e dei turisti che in quelle giornate affollano la Città di Viareggio: molto attesa la mostra fotografica dedicate ad Agostino Straulino e ai sessant’anni del Club Nautico Versilia.

