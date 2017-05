Il Circolo Velico Ravennate è secondo a Porto Cervo

MARINA DI RAVENNA – Continua senza interruzione di sorta la lunga scia di affermazioni delle squadre agonistiche che portano i colori del Circolo Velico Ravennate.

Dopo le qualificazioni ottenute ai campionati europei e mondiali dai giovanissimi delle squadre Optimist e Laser, l’equipaggio del sodalizio di Via Molo Dalmazia ha ottenuto il secondo posto nella prima tappa di selezione della stagione 2017 della Lega Italiana Vela, organizzata dallo Yacht Club Costa Smeralda nel corso del week end passato.

L’evento, articolatosi su tre giorni, ha subito uno stop nella giornata centrale a causa di un Maestrale che ha soffiato oltre i 40 nodi, e si è poi concluso domenica con il completamento di diciotto prove che hanno rappresentato il clou del testa a testa tra l’equipaggio del Circolo Velico Ravennate e il Circolo Canottieri Aniene che, con Lorenzo Bressani al timone, si è aggiudicato la vittoria della prima tappa.

“Siamo molto contenti di come sono andate le cose in quello che, a tutti gli effetti, si è trattato del debutto stagionale – spiega Michele Mazzotti, leader del team bizantino – In acqua erano presenti tutti i team di punta e risultare subito così competitivi al fronte di condizioni che, a tratti, sono risultate particolarmente impegnative, è un dato che ci fa ben sperare in vista del proseguo dell’attività agonistica. Inoltre, l’aver già centrato l’obiettivo della finale di Crotone ci permette di concentrarci sui dettagli con obiettivo di giungere all’appuntamento conclusivo pronti e determinati”.

Sul terzo gradino del podio, dietro all’equipaggio ravennate rappresentato da Michele Mazzotti, Andrea Bazzini, Cesare Trioschi e Francesco Ivaldi, si è piazzato il Centro Velico 3V, esordiente nell’ambito della Lega Italiana della Vela.

Con questo secondo posto, il Circolo Velico Ravennate si assicura la presenza alla finale nazionale, in programma a Crotone ad ottobre: l’entry list definitiva dell’evento si comporrà però soltanto a luglio, quando a Portopiccolo si svolgerà la seconda tappa della stagione Lega Italiana della Vela.

