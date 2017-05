SAFILENS E SISTIANA SAILING TEAM: INAUGURATA LA STAGIONE AGONISTICA 2017

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

TRIESTE – Si è tenuta giovedì 18 maggio a Portopiccolo Sistiana (TS) l’inaugurazione della stagione agonistica 2017 del Sistiana Sailing Team – squadra del Diporto Nautico Sistiana nota per le straordinarie performance a bordo della barca a vela da regata AnyWave – con l’ufficializzazione della partnership con l’azienda italiana di contattologia Safilens come sponsor per tutte le regate del circuito adriatico.

L’accordo di sponsorizzazione offrirà a Safilens la possibilità di promuovere il proprio brand nelle location di maggior prestigio della riviera adriatica e durante le manifestazioni veliche più seguite, tra le quali: Brindisi Corfù (giugno), “Portopiccolo Maxi Yacht Race”, “Maxi Grand Prix”, “Venice Hospitality Challenge” e “Veleziana” (ottobre).

Nell’occasione dell’annuncio dello sponsor sono state introdotte le attività di gara e di impegno sociale che coinvolgeranno Safilens nel corso dell’anno e sono stati presentati la barca Anywave – personalizzata con il nome dell’azienda – ed il team che parteciperanno alle regate. L’evento – a cui hanno preso parte 140 invitati – si è concluso con musica e convivialità, in un’atmosfera rilassata nella meravigliosa cornice della Baia di Sistiana.

A proposito di Safilens

Safilens nasce nel 2001 con lo scopo di realizzare prodotti innovativi e di alta qualità nel settore delle lenti a contatto. Un’azienda solida e innovativa, che ha saputo mettere a frutto l’esperienza ultratrentennale dei suoi fondatori per fornire soluzioni sempre in linea con l’evoluzione del mercato e delle esigenze dei portatori di lenti a contatto.Il valore autentico dell’azienda è dato dall’eccellenza del suo reparto di Ricerca & Sviluppo oltre che dall’attenzione rivolta al customer care. I risultati dimostrano l’importanza e l’efficienza di questo approccio: prodotti altamente performanti, risposte immediate alle esigenze della clientela, leadership tecnologica nel settore.La ricerca Safilens considera il rilascio di sostanze bio-attive la chiave per poter ripristinare fisiologicamente il delicato rapporto lente a contatto – film lacrimale: da qui nasce fusiontechnology™, tecnologia brevettata a base di acido ialuronico e Thamarynd-Seeds Polisaccaride – un polimero naturale estratto dai semi di tamarindo – in grado di garantire un benessere prolungato e naturale.Per maggiori informazioni su Safilens visitate il sito www.safilens.com o le pagine social www.facebook.com/Safilens e twitter.com/safilens

A proposito di AnyWave

AnyWave è un’imbarcazione da regata di 64 piedi che nasce dallo studio dell’architetto argentino German Frers, uno dei più noti progettisti mondiali degli ultimi decenni (Moro di Venezia, Luna Rossa, Stealth). Costruita nel 2000 ed interamente in fibra di carbonio, nel 2015 è stata ristrutturata dagli attuali armatori con la supervisione dello skipper Alberto Leghissa, pluricampione e manager del team. Il coinvolgimento di Paul Cayard, un mito della vela mondiale (Olimpiadi, coppa America, tre giri del mondo) ha permesso di ottimizzare le performance di barca ed equipaggio.Per le sue avanzate tecnologie costruttive e le sue dotazioni AnyWave è una barca adatta a competizioni agonistiche d’altura a cui gli armatori partecipano con specifici programmi per l’Adriatico e il Tirreno.

