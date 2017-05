Nel weekend a Chioggia il II Meeting di Vela Special Olympics “Memorial Marco Dell’Oro”

CHIOGGIA – È in programma per sabato 27 e domenica 28 maggio a Chioggia la seconda edizione del Meeting di vela Special Olympics “Memorial Marco dell’Oro”, organizzato dall’associazione TuttaChioggiaVela e presieduta da Davide Ravagnan.

Nove i team speciali che, provenienti da Padova, Abano Terme, Venezia e Chioggia prenderanno parte all’evento. A trasformarsi in teatro all’aperto dell’evento sarà la centralissima Piazza Vigo, dove nel cuore del centro storico verrà allestito il villaggio. Il programma della manifestazione prevede sabato 27 maggio, alle ore 11.00, in Piazzetta Vigo a Chioggia la Cerimonia di apertura con il consueto giuramento dell’atleta speciale che vedrà i ragazzi in gara recitare la formula “che io possa vincere, ma se non riuscissi che io possa tentare con tutte le mie forze”.

Al termine dell’accreditamento dei team, composti da 2 partner e 2 atleti speciali, dalle ore 15.00 inizieranno le regate su tre imbarcazioni monotipo J24, con cambio di equipaggio tramite gommoni, ed arrivo spettacolare in prossimità del Bacino di Vigo. Dalle ore 10.00 di domenica 28, riprenderanno le regate che termineranno con la premiazioni alle ore 18.30.

Testimonial dell’evento sarà il chioggiotto Enrico Zennaro, otto volte campione del mondo, tesserato per il North West Garda Sailing, socio onorario del Circolo Nautico Chioggia e uomo immagine del noto brand Montura.

L’evento gode del patrocinio dell’Assessorato allo Sport del Comune di Chioggia, dell’Azienda ULSS 3 Serenissima, del CdZ FIV XII Zona e la collaborazione di molti circoli velici del territorio.

