Il match race al chiaro di luna sbarca a Jesolo con Meteorsharing

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

VENEZIA – Prosegue a vele spiegate la stagione di Meteorsharing, l’associazione sportiva veneziana presieduta da Alberto Tuchtan. Dopo l’ottimo risultato culminato con la vittoria ottenuta a Desenzano in occasione del match race organizzato sulle acque del Lago di Garda da GN Dielleffe in queste ore si lavora all’organizzazione di un nuovo evento.

Dopo le entusiasmanti esperienze del Venice Xmas Sailing e Father&Son è infatti in programma a Jesolo per venerdì 9 giugno il Moon Light match race, sfide uno contro uno a bordo di imbarcazioni classe meteor disputate in notturna al chiaro di luna. Un evento che sfrutta l’ormai collaudata formula idea di Meteorsharing che coniuga sport, allegria, divertimento e formazione.

La luna piena farà da cornice all’evento che si svolgerà all’interno del Porto Turistico di Jesolo, dove è anche prevista una piccola festa di inizio stagione.

Per partecipare all’evento è necessario contattare Alberto Tuchtan all’indirizzo email info@meteorsharing.it.

Leggi anche: