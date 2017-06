Pallanuoto in Puglia, ultimo atto per l’under 15

BARI – Chi vince il titolo stacca il pass diretto per le semifinali nazionali in SiciliaSabato 17 e domenica 18 giugno allo Stadio del Nuoto di Bari si assegna il titolo interregionale under 15. Una sfida incrociata appulo calabrese, frutto di un lungo campionato che, sotto l’egida del comitato regionale pugliese della FIN, ha coinvolto le formazioni calabrese e lucane per una crescita sinergica del movimento pallanuotistico giovanile alle nostre latitudini.

I primi a scendere nella vasca scoperta dell’impianto barese, saranno i padroni di casa della Waterpolo Bari, primi in classifica, contro l’Amici Nuoto Puglia, classificata al quarto posto dopo la regular season. Questo primo incontro è in programma alle 18.15 di sabato 17 giugno mentre alle 19.30 è in programma la seconda semifinale, tra Rari Nantes Crotone, seconda per differenza reti, e Cosenza Nuoto, terza in classifica. Le perdenti dei due incontri si giocheranno il terzo posto l’indomani, domenica 18 giugno alle 18.15 mentre la finalissima che vale il titolo di campione interregionale andrà in scena, sempre nella vasca scoperta dello Stadio del Nuoto di Bari, alle 19.30. Qui il dettaglio degli accoppiamenti.Per tutti gli incontri, in caso di parità dopo i tempi regolamentari, sono previsti i tiri di rigore.

Vincere il titolo del campionato interregionale di pallanuoto under 15 significa anche avere accesso diretto alle semifinali nazionali di categoria in programma dal 26 al 28 luglio 2017. La prima classificata del girone Puglia-Calabria-Basilicata infatti andrà in Sicilia, dove incrocerà la prima classificata del girone abruzzese, della Sicilia, la seconda classificata del campionato under 15 del Lazio, la terza del girone lombardo e la vincente dello spareggio tra la terza classificata del campionato campano e la seconda del nostro girone appulo-calabro-lucano.

Alle finali nazionali in programma dal 3 al 6 agosto passano solo le prime due classificate di ognuno dei quattro gironi di semifinale nazionale.

