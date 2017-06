Meteorsharing, il punto della stagione

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

VENEZIA – Continua a ritmo frenetico la stagione 2017 di Meteorsharing, l’associazione sportiva veneziana presieduta da Alberto Tuchtan.

Si conclude con un bilancio positivo il quarantaquattresimo Campionato Nazionale Meteor, disputato nelle scorse settimane sulle acque del Lago Trasimeno. Il team Be Board – Meteorsharing si è presentato nella linea di partenza con un equipaggio composto per i due terzi dai giovanissimi Giovanni Tuchtan ( classe 2000) e Amos Bonfanti ( classe 1996) supportati dal veterano Alberto Tuchtan. Sette le prove disputate, quasi tutte al tramonto con un vento sui 15 nodi e una non facile onda incrociata e ripida che ha reso le boline bagnate e i lati di poppa molto tirati.

Rientrati dalla trasferta in terra Umbra, nemmeno il tempo di tirare il fiato che la settimana successiva ha visto la disputa della prima edizione del Match Race al chiaro di luna, organizzato da Meteorsharing presso il Porto Turistico di Jesolo, con la collaborazione dei partner tecnici Eurosail e Lizard. Un contesto prestigioso, a due passi da Venezia, che ha visto sfidarsi sei equipaggi. Soddisfatti della riuscita dell’evento sia Giorgio Dalla Pietà, direttore del Porto Turistico di Jesolo che Fausto Pierobon, presidente dello Yacht Club Jesolo.

Il prossimo evento che vedrà coinvolto Meteorsharing è il Rally della Laguna, in programma sabato 23 e domenica 24 giugno. Per l’ottava edizione della tradizionale veleggiata tra i canali della Laguna con partenza da Chioggia, pernotto a Venezia presso l’isola della Certosa e ritorno il giorno successivo, Meteorsharing prevede la partecipazione con sei barche della propria flotta.

Leggi anche: