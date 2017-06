L’AVAV DI LUINO SI PREPARA PER LA COPPA ITALIA 2017 CLASSE DINGHY 12’

LUINO – Fervono già i preparativi nella sede dell’’Associazione Velica Alto Verbano di Luino, sodalizio sportivo attivo dall’anno della sua fondazione nel 1938, dove fa poco più di un mese si disputerà un’importante rgata della classe Dinghy 12’.Infatti nei giorni 23-23 luglio 2017 è in programma la quarta e penultima prova stagionale delle Coppa Italia, regata valida per la Ranking Lista nazionale.

E’ prevista la partecipazione di una quarantina di timonieri provenienti da tutta Italia che sul campo di regata luinese si daranno battaglia in una serie di cinque prove: il presidente del Comitato di Regata che dirigerà le operazioni in acqua sarà la giudice piemontese Franca Venè.I partecipanti saranno alla barra di imbarcazioni “classiche” in legno e di imbarcazioni costruite con materiali più moderni in vetroresina e la manifestazione può vantare anche un partecipazione internazionale: oltre ai più titolati timonieri italiani della classe hanno già confermato la loro presenza sulla linea di partenza un velista giapponese e uno tedesco.

Nei due giorni di regate i concorrenti si daranno battaglia per conquistare il primo posto della ranking list nazionale dopo le prime tre manche disputate a Punta Ala, Portofino e a Chioggia e che si concluderà a Gaeta a settembre con il Campionato Nazionale.

Il Dinghy 12” è imbarcazione in singolo progettata de George Cockshott nel 1913: lunga poco più di 3 metri e sfrutta la potenza del vento sull’unica grossa vela aurica. I Italia l’Associazione Italiana Classe Dinghy 12” è riconosciuta dalla Federazione Italiana Vela sino dalla sua fondazione nel 1969.

La manifestazione organizzata dal sodalizio velico luinese può contare sull’importante sostegno di Varese Sport Commission e Camera di Commercio di Varese, sul patrocinio del Comune di Luino e sul supporto di North Sails Quantum, Nauticaluino, Cantiere Nautico Lillia e Nuncas prodotti per la pulizia della casa.

