LO SPETTACOLO DEI MELGES 40 AL PORTO CERVO GRAND PRIX: SUL PODIO STIG DI ROMBELLI

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

PORTO CERVO – Lo Yatch Club Costa Smeralda, luogo di culto per ogni velista fondato 50 anni fa dall’Aga Khan a Porto Cervo, ha ospitato dal 14 al 17 giugno 2017, il Porto Cervo Grand Prix. Un esordio di gran classe per il Melges 40, monotipo del cantiere statunitense che ha visto nel gradino più alto del podio l’italiano Alessandro Rombelli, già Campione del Mondo nelle classi Melges 20 e 32.

Dalla sua fondazione lo YCCS ha in calendario le competizioni sportive più importanti per le regine del mare. Tra queste manifestazioni internazionali non poteva mancare una tappa del Melges World League European Division che proprio in questo specchio di mare ha voluto il debutto della nuova stazza che ha rivoluzionato la regata one design di cui il brand norvegese produttore di abbigliamento tecnico Helly Hansen è orgogliosamente partner tecnico.

La classifica generale finale dopo due prove del Melges 40 Grand Prix Event 1 – Porto Cervo

1.ITA 4 STIG – Alessandro Rombelli (1,1,2) pt. 4

2.SWE 2 INGA – Richard Goransson (2,3,1) pt. 6

3.MON 3 SYNERGY GT – Valentin Zavadnikov (3,2,3) pt. 8

4. UAE 1 NIGHTSHIFT – Hannes Waimer (4,4,4) pt. 12

I prossimi appuntamenti dei Melges40 per il 2017 saranno Valencia Grand Prix dal 11 al 14 ottobre e Palma Grand Prix dal 15 al 18 novembre. Per il 2018 sono state decisi: 14-17 febbraio Palma Grand Prix e 21_24 marzo Palma Grand Prix.

