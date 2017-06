Il Trofeo Coni inaugura l’Adriatic Cup: appuntamento il 29 giugno a Brindisi

BRINDISI – Anche quest’anno sarà il Trofeo Coni ad inaugurare le manifestazioni sportive organizzate nell’ambito dell’edizione 2017 dell’Adriatic Cup, evento di Motonautica, che si svolgerà in Puglia dal 29 giugno al 2 luglio prossimi nello specchio d’acqua del porto interno di Brindisi.Infatti, per volontà della Federazione Italiana Motonautica e di concerto con il Circolo Nautico Porta D’Oriente, comitato organizzatore, è stata confermata la tappa della città adriatica.

Obiettivo. Il Trofeo, evento multidisciplinare istituto ed organizzato con cadenza annuale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, ha come obiettivo quello di diffondere iniziative volte a valorizzare la funzione promozionale dell’attività sportiva in ambito giovanile.

Fasi della competizione. La manifestazione si articola in 3 fasi: selezione provinciale, fase regionale, da disputarsi improrogabilmente entro il 30 giugno, e Finale Nazionale, che quest’anno si svolgerà nelle Marche, a Senigallia, dal 21 al 24 settembre, salvo eventuali variazioni.

Partecipanti. La manifestazione è rivolta ai tesserati under 14, limitatamente alla fascia d’età 10- 14 anni (nati dal 2003 al 2007).

Per quanto riguarda le discipline motonautiche, la competizione si svolgerà in due giornate, mercoledì 28 e giovedì 29 giugno, sempre nello specchio d’acqua del porto interno, nei pressi della banchina Montenegro.

Dalle 10.30 alle 13.00 gli iscritti parteciperanno a lezioni teoriche tenute da tecnici federali che si svolgeranno nella Casa del Turista. I giovani atleti pranzeranno insieme in un locale sul Lungomare Regina Margherita accompagnati dalla dottoressa Tiziana Caprino, pedagogista.

Nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 17.30 i ragazzi sosterranno le prove pratiche in mare. Tutto si svolgerà con l’ausilio di istruttori federali di alta velocità, membri dello staff del Circolo Nautico Porta d’Oriente, in condizioni di assoluta sicurezza per i partecipanti ai quali saranno forniti caschi e attrezzature idonee per affrontare la competizione.

