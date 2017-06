AUDI SAILING WEEK – 52 SUPER SERIES: SLED SI PORTA AL COMANDO

PORTO CERVO – È iniziata ufficialmente oggi l’Audi Sailing Week – 52 Super Series evento organizzato dallo Yacht Club Costa in collaborazione con il Title Sponsor Audi. La quarta tappa del circuito più competitivo di barche a chiglia, che si concluderà domenica 25 giugno, vede al comando della classifica provvisoria Sled seguito da Alegre e Rán Racing rispettivamente al secondo e terzo posto.

Alle 13 di ieri gli undici TP52 si sono allineati sul campo di regata antistante Porto Cervo per affrontare la prima regata costiera di 13,5 miglia con l’aggiunta in partenza di tre lati a bastone di 2 miglia ciascuno, per un totale di circa 20 miglia. Dopo il bastone, la flotta ha doppiato la boa davanti al Golfo delle Saline per poi rientrare, lasciandosi a dritta Capo Ferro e concludendo il percorso davanti a Porto Cervo.

L’americano Sled timonato dall’armatore Takashi Okura ha condotto i giochi fin dal primo gate di poppa, con un distacco di circa 150 metri sul secondo classificato, l’inglese Alegre con alla tattica il velista di America’s Cup, Andy Horton. Ràn Racing di Niklas Zennstrom, invece, si posiziona al terzo posto della classifica provvisoria.

Andrea Visintini, navigatore a bordo di Sled, dichiara: “È stata una bella regata ovviamente. Ci siamo giocati il lato destro della prima bolina e questo ci ha consentito di girare nelle prime posizioni, dopodiché è stata una battaglia con Alegre lungo tutto il percorso. Siamo molto soddisfatti soprattutto perchè veniamo da una tappa, quella di Scarlino, in cui non abbiamo brillato. Con il team ci siamo fatti forza, abbiamo lavorato e questi sono i risultati. Siamo molto contenti di quest’inizio.”

Alegre e Rán, Audi Sailing Week – 52 Super Series 2017. Foto credits: Nico MartinezAzzurra, portacolori dello YCCS, parte con lo sprint giusto ma sconta l’instabilità del vento e conclude al quinto posto della classifica provvisoria dopo il duello finale con Bronenosec. Il suo diretto antagonista, l’americano Quantum Racing finisce in fondo alla classifica per aver inavvertitamente compiuto un passaggio errato approcciando la boa finale.

La classifica generale della 52 Super Series vede in prima posizione il tedesco Platoon (settimo nella prova odierna), Azzurra, che con il posizionamento di oggi ha recuperato due punti, è seconda davanti a Quantum, terzo.Domani, giovedì 22 giugno, la 52 Super Series si ritroverà sulla linea di partenza alle 12.00 per regate a bastone con previsioni di vento medio leggero. L’evento, che come sempre coniuga momenti unici in mare ad altri esclusivi a terra, vede in programma per domani la cena per gli armatori presso la Clubhouse dello Yacht Club Costa Smeralda.

