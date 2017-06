AZZURRA ACCORCIA LE DISTANZE NEL PRIMO GIORNO DELL’AUDI SAILING WEEK

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

PORTO CERVO – Azzurra inizia l’Audi Sailing Week – 52 Super Series avvantaggiandosi rispetto agli avversari diretti. Vittoria odierna di Sled su Alegre e Ran.

Puntuale come da programma, alle ore 13 il Comitato di regata ha dato inizio alla procedura di partenza per la regata costiera di 13,5 miglia con l’aggiunta in partenza di tre lati a bastone di 2 miglia ciascuno, per un totale di circa 20 miglia. Vento leggero e instabile da est- sudest, che dagli iniziali 7 nodi è salito fino agli 11 nel Golfo di Arzachena per poi calare fino ai 5-6 all’arrivo davanti a Porto Cervo.

Azzurra è partita ottimamente in centro alla linea, ma altrettanto hanno fatto Quantum sul pin e Platoon due barche sopravento. La brezza molto instabile ha inizialmente dato ragione alla scelta tattica di Azzurra, successivamente a Quantum, infine la beffa a poche lunghezze dalla boa al vento: un grande salto a destra favorisce Sorcha, Sled e Alegre che navigavano da quel lato forse più per necessità che per scelta autonoma.

Azzurra limita i danni e gira quinta, appaiata a Paprec, ad altri va peggio: Platoon decimo e Quantum undicesimo, posizioni per loro inusuali ma è la dimostrazione di quanto siano minime le differenze nella flotta. Bronenosec, ottava, con un gybe set sceglie di spaiare rispetto alla flotta e si presenta al cancello di poppa in terza posizione, davanti ad Azzurra diventando così sua avversaria diretta nel corso di tutta la regata.

Alla successiva bolina, Azzurra gira sesta dietro a Bronenosec, con Platoon e Quantum in rimonta. La flotta bordeggia al lasco attraverso il Passo delle Bisce e approccia la boa nel Golfo delle Saline senza grossi cambiamenti se non per Sorcha che perde terreno. Ma ogni centimetro d’acqua conta, e così Azzurra riesce ad allungare su Platoon che si era fatto particolarmente aggressivo, avvicinandosi a sua volta a Bronenosec e Provezza. Quando è stato il momento di dare la zampata finale Azzurra si è fatta trovare pronta: arrivata appaiata al team russo all’ultima boa prima del traguardo, la barca dello YCCS ha gestito perfettamente il duello ravvicinato con manovre perfette, issando il gennaker più rapidamente dell’avversario e posizionandosi con un angolo migliore rispetto al traguardo. Il quinto posto finale è frutto di un’ottima navigazione in condizioni difficili.In termini di classifica generale di campionato Azzurra recupera due punti su Platoon e ben quattordici su Quantum.

Guillermo Parada, Skipper: “E’ stata una giornata complessa, con vento leggero e instabile, condizioni in continuo cambiamento. E’ stato un po’ stressante per l’afterguard, ma abbiamo tenuto la barca tutto il tempo alla massima velocità. Siamo rimasti bloccati in una posizione di mezza classifica dopo un bello spunto iniziale, ma abbiamo continuato a combattere fino alla fine riuscendo a passare un avversario proprio nelle fasi finali. Stanti le condizioni non possiamo lamentarci per il quinto posto anche se non c’è da festeggiare. Il segnale positivo per i prossimi giorni è stato dalla barca, sempre veloce anche in queste condizioni di vento”.

Vasco Vascotto, tattico: “Oggi abbiamo visto una regata costiera bella e difficilissima, caratterizzata da vento molto instabile, che richiedeva anche un pizzico di fortuna, che ci è un po’ mancata. Però abbiamo dimostrato di saper soffrire e pazientare in attesa di volgere la situazione a proprio vantaggio. In questo senso il nostro risultato di oggi non è tanto male ed è la dimostrazione di quanto sostenevo ieri, in questa classe chiunque può vincere. Se le condizioni meteo saranno così bisogna essere costanti e non mollare un attimo. Il finale al fotofinish è tutto merito dell’equipaggio che ha saputo trasformare in un attimo una manovra preparata per il gybe set in una issata di gennaker normale, permettendoci di infilare chi ci era davanti, sono stati molto bravi!”.

Oggi sono previste due prove a bastone con brezze leggere e una situazione meteo di maggiore incertezza in vista dell’ingresso del Maestrale verso fine settimana. Le procedure di partenza inizieranno alle ore 12.Come di consueto verranno postati aggiornamenti direttamente dal campo di regata sul pagina Facebook e sull’account Twitter di Azzurra.

