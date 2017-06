CLASSIFICA RIBALTATA ALL’AUDI SAILING WEEK – 52 SUPER SERIES

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

PORTO CERVO – Come da programma, la 52 Super Series questa mattina si è ritrovata sulla linea di partenza alle 12.00 per disputare due regate a bastone – con un vento che ha oscillato tra i 10 – 12 nodi dai quadranti sud-orientali – previste per la seconda giornata dell’Audi Sailing Week – 52 Super Series, organizzata dello Yacht Club Costa Smeralda in collaborazione con il Title Sponsor Audi. Si porta al comando della classifica provvisoria Rán Racing, seguito a tre punti di distacco dal secondo classificato Bronenosec e Sled dietro di un solo punto.

Con alle spalle una giornata difficile conclusa ai piani bassi, Quantum Racing, alla tattica il velista di America’s Cup Terry Hutchinson, ha scalato oggi la classifica e, con un primo ed un terzo posto di giornata, si è posizionato sesto. Nella prima prova è partito lanciatissimo sul pin e ha dominato tutta la gara allungando costantemente le distanze sugli avversari mentre nella seconda prova ha avuto la meglio Rán Racing, con il tattico Adrian Sted, che ha così conquistato il vertice.

Romolo Ranieri, grinder su Quantum Racing, commenta: “È andata bene, nella prima prova ci siamo giocati la sinistra e abbiamo controllato tutta la regata. L ‘obiettivo che ci eravamo prefissati più o meno è stato raggiunto. Ora dobbiamo vedere se riusciamo a mantenere la stessa costanza nei prossimi giorni”.

A riconferma del fatto che nel circuito della 52 Super Series tutti i team sono altamente competitivi, arrivano i risultati odierni di Bronenosec che, con a bordo lo stratega italiano Tommaso Chieffi, sale in seconda posizione provvisoria (sesto e secondo nelle regate di oggi) dopo il sesto posto di ieri. Sorpresa positiva anche da Paprec Recyclage, che taglia secondo il traguardo nella prima prova. Sled chiude in terza posizione nella classifica generale provvisoria, con il quinto e nono posto di oggi.

Alberto Barovier, prodiere su Bronenosec, ha dichiarato: “Quello che mi rende più felice, oltre ovviamente i risultati che sono importantissimi, è quanto l’equipaggio ci tenga. Oggi abbiamo dato tutto, il team era concentratissimo e quando si fa così, tutti se ne sono resi conto, si ottengono buoni risultati.”

Azzurra, dopo aver registrato un’ottava posizione nel primo round, è ripartita bene nel secondo con la scelta positiva del lato sinistro alla partenza che l’ha condotta in testa nella prima bolina. Nel corso della regata tuttavia, ha progressivamente perso terreno chiudendo in quinta posizione e concludendo all’ottavo posto nella classifica provvisoria.

A conclusione delle battaglie in mare gli equipaggi si sono ritrovati in Piazza Azzurra per il consueto rifresco post regata, mentre questa sera presso la Clubhouse dello YCCS si svolgerà la cena degli armatori.

Il primo segnale di partenza per domattina, 23 giugno, è previsto per le ore 12 con previsioni di vento da Ovest tra i 15 e i 20 nodi.

L’Audi Sailing Week – 52 Super Series è supportata dal Title Sponsor Audi e dall’Official Technical Partner Garmin Marine.

