ALCATEL J/70 CUP – Event 3: La Wind Factory non si smentisce, altre tre prove per i J/70

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

RIVA DEL GARDA – Seconda giornata di regate a Riva del Garda e, con condizioni tipiche gardesane analoghe a quelle della giornata scorsa, la flotta J/70 porta a casa tre ulteriori prove utili alla redazione della classifica finale del terzo evento della stagione ALCATEL J/70 CUP.

La prima prova di giornata è conferma della grande competitività della flotta Corinthian: tenendo testa ai neocampioni europei di Petite Terrible-Adria Ferries (oggi 2-2-7) e al vincitore delle tappe di Sanremo e Malcesine, Calvi Network (3-1-23) di Carlo Alberini, White Hawk (1-16-28) di Gianfranco Noè, che si era già distinto nella prima giornata, si classifica primo nella regata numero 3 della serie. I piazzamenti di oggi consentono all’imbarcazione dell’armatore Triestino di scavalcare Magie DAS Sailing Team (34-24-32) di Alessandro Zampori, che precede in classifica l’entry svizzera Jurmo (21-25-15).

Resta invece invariata la testa della classifica generale, con Calvi Network che mantiene la leadership grazie ad un margine di due punti su Petite Terrible-Adria Ferries dell’armatrice anconetana Claudia Rossi. Molto positiva anche la serie di Viva (6-4-2) che con una giornata molto consistente guadagna il terzo gradino provvisorio del podio, allungando a nove punti il margine sui vicecampioni europei di Noticia (4-5-10). La vittoria della terza prova di giornata è andata a Enjoy 1.0 (9-23-1), undicesimo nel ranking overall.

Questa sera, gli equipaggi saranno ospiti di J/70 Italian Class e della Spiaggia degli Olivi, dove a partire dalle 20.00 si terrà la crews dinner durante la quale sarà effettuata l’attesa estrazione dei premi Alcatel, Fitbit e Gill, ormai appuntamento fisso degli eventi ALCATEL J/70 CUP.

Nell’ultima giornata di regate, si potranno portare a termine fino a tre prove, con tempo limite fissato per le 15.30. Il Comitato di Regata, aiutato dall’esperienza del nostromo della Fraglia Vela Riva Fausto Maroni, cercherà di evitare i temporali previsti nella mattinata per concludere al meglio il terzo evento della stagione ALCATEL J/70 CUP, facendo scendere la flotta in acqua alle ore 12.00.

Classifica provvisoria, dopo 5 prove, uno scarto:

1. Calvi Network, pt. 9

2. Petite Terrible-Adria Ferries, pt. 11

3. Viva, pt. 20

4. Noticia, pt. 29

5. J-Curve, pt. 30

