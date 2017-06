AUDI SAILING WEEK – 52 SUPER SERIES: QUANTUM CONTINUA LA CORSA ALLA VITTORIA

PORTO CERVO – Penultima giornata intensa alla Audi Sailing Week – 52 Super Series, evento organizzato dallo Yacht Club Costa Smeralda con il supporto del Title Sponsor Audi. Quattro entusiasmanti giorni di regate che hanno visto differenti team alternarsi ai vertici e oggi la classifica provvisoria si delinea come segue: Quantum Racing al primo posto seguito da una new entry Provezza IX, davanti a Rán Racing in terza posizione.

Quantum Racing, Audi Sailing Week – 52 Super Series 2017. Foto credits: Nico MartinezAlle 12 la flotta è partita per una regata costiera accompagnata da un vento di Maestrale che ha soffiato tra i 17 e i 20 nodi. Il percorso prevedeva una lunga bolina attraverso il Passo delle Bisce fino all’Isola di Spargi, lasciando a dritta La Maddalena e alla sinistra Punta Sardegna. Una volta doppiata Spargi, lasciata a dritta, la flotta è rientrata attraverso il percorso dell’andata, tagliando poi il traguardo di fronte a Porto Cervo.

Il turco Provezza IX, con Peter Holmberg al timone, fino a ieri era virtualmente ai piedi del podio. Vincendo la costiera odierna è riuscito a salire al secondo posto della classifica provvisoria, a due soli punti dal primo classificato Quantum. L’imbarcazione americana oggi ha lottato con la sua diretta avversaria, Azzurra, che dopo due giorni difficili è riuscita a ritrovare la grinta giusta, chiudendo seconda nella costiera odierna. Al terzo gradino provvisorio invece scende Rán Racing, oggi quinto al traguardo.

Nacho Postigo, navigatore su Provezza IX: “Abbiamo fatto una bella partenza oggi e regatato bene, le decisioni tattiche sono state azzeccate. C’è stata chiarezza e decisione rispetto a quello che volevamo. Oggi anche Vasco Vascotto e il suo team sono stati bravi, a un certo punto hanno fatto un bellissimo recupero scegliendo il lato destro, li abbiamo visti molto vicini a noi. Rientrando da La Maddalena invece, era Quantum ad essersi molto avvicinato, ma siamo riusciti a riprendere in mano la situazione. Questa è la prima vittoria in questa stagione, da quando abbiamo al timone Peter Holmberg.”

Vasco Vascotto, tattico di Azzurra: “Oggi abbiamo navigato bene e con personalità, solo la partenza non è andata esattamente come avremmo voluto e ci ha costretto a battagliare con Platoon e Rán nel golfo di Cannigione. Abbiamo navigato con la giusta voglia di recuperare, senza mai mollare, così siamo stati premiati sull’arrivo dove abbiamo interpretato al meglio la transizione tra il Maestrale e la termica proveniente da sud. Questo ci ha permesso di recuperare un punto, ma in realtà abbiamo solo concretizzato quanto costruito in precedenza.”

Domani, 25 giugno, giornata finale e decisiva nella quale i TP52 si daranno battaglia fino all’ultimo. Come da programma il segnale di partenza è fissato alle ore 12.00 per due regate a bastone con previsioni di vento tra i 20-25 da nord ovest.L’Audi Sailing Week – 52 Super Series è supportata dal Title Sponsor Audi e dall’Official Technical Partner Garmin Marine.

