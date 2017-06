Presentata la 31^ Trans Benaco Cruise Race

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

LAGO DI GARDA – È stata presentata nella serata di venerdì, nel corso di una conferenza stampa a bordo del veliero “Siora Veronica” in navigazione lungo il Golfo di Salò, la trentunesima edizione della Trans Benaco Cruise Race, la manifestazione organizzata dall’omonimo comitato nato da una fattiva collaborazione tra Circolo Nautico Portese e il Limone Garda Sailing in programma sabato 8 e domenica 9 luglio 2017.

L’inedita presentazione, ha richiamato sulla banchina del porto di Portese molte persone e numerose autorità pubbliche e sportive della zona tra cui il il Sindaco di San Felice Paolo Rosa, il Consigliere Federale Domenico Foschini ed il presidente della xiv Zona Fiv Rodolfo Bergamanschi, molti dirigenti dei vicini circoli gardesani e tanti sostenitori.

A fare gli onori di casa il Presidente pro-tempore Franco Tirelli, ed il membro del consiglio direttivo Andrea Corsato che con i loro interventi hanno rinnovato l’impegno del comitato organizzatore Trans Benaco per offrire ai partecipanti ed a tutti gli amici della regata una manifestazione di grande qualità tecnica e di proverbiale ospitalità.

Gli interventi hanno messo in luce i positivi risultati raggiunti con la trentesima edizione per poi concentrarsi su tutte le principali novità della trentunesima che ancor più che in passato, punta a diventare un veicolo di promozione sportiva e turistica, cercando di offrire uno spettacolo non solo per i partecipanti, ma anche per le migliaia di turisti e curiosi a terra.

Un’importante novità ha riguardato l’aggiornamento del sito internet della manifestazione www.transbenaco,it, che nella sua veste rinnovata, oltre a contenere tutta la documentazione relativa alla regata ed a consentire la formalizzazione dell’iscrizione, consente anche di cercare ed offrire imbarchi. Armatori e potenziali membri di equipaggio avranno così a disposizione uno spazio virtuale dove poter illustrare le proprie disponibilità in merito all’evento.

Dopo il successo riscontrato lo scorso anno, anche nel 2017 il comitato organizzatore installerà nelle piazze di Portese e Limone sul Garda due maxi-schermi, che consentiranno al pubblico di seguire live l’evento. Riconfermato anche il percorso di gara dell’edizione del trentennale, che ha visto la partenza e l’arrivo tra Portese e Limone sul Garda: qui, equipaggi e sostenitori, troveranno ad attenderli oltre all’ospitalità per le proprie imbarcazioni anche un ricco calendario di eventi collaterali, che si apriranno già venerdì 7 luglio a Portese con l’aperitivo in musica aspettando la Trans Benaco. Sabato 8 luglio doppio appuntamento sia a Limone del Garda in piazza Sant’Antonio con “La Festa” con musica dal vivo salamine e vino gratis a tutti i regatanti, che a Portese dove si svolgerà una serata enogastronomica con musica dal vivo e la premiazione del XI giro dell’isola a nuoto. Gli eventi collaterali della Trans Benaco Cruise Race termineranno domenica 9 luglio a Portese dove, a conclusione delle premiazione, si esibiranno live “Charlie and the Cats” con uno spettacolo musicale tutto nuovo e scoppiettante.

Oltre al sito internet www.transbenaco.it, è sempre possibile seguire la Trans Benaco Cruise Race attraverso i canali social, quali la pagina Facebook, il profilo Twitter ed Instagram, dove verranno pubblicati continui aggiornamenti, informazioni e curiosità riguardo la kermesse.

La Trans Benaco Cruise Race, è una manifestazione organizzata dal Comitato Trans Benaco, gode del patrocinio del Coni – Comitato Regionale Lombardia, della Regione Lombardia, della provincia di Brescia, della Comunità Montana del Parco Alto Garda Bresciano, del Consorzio Lago di Garda – Lombardia, della Comunità del Garda, dell’Associazione Italiana Donatori di Organi, dell’AVIS e dell’Associazione Nazionale Trapiantati di Organi, oltre ai patrocini del Comune di San Felice del Benaco, di Limone sul Garda e del Comune di Salò.

Main Sponsor della manifestazione sono Global System e Lefay Resort & Spa. Sponsor della Trans Benaco sono: Sider Logistics, Idra, Fratelli Pietta, Horstmann Hotels. Supporter della regata sono: Ristorante Gemma, Garda Blu, Cassa Rurale Alto Garda, Ristorante Gran Fausto, Sanitaria Servizi Ambientali, Mosca Prodotti Petrolifici, Vibatex, Garda Escursioni, Virgiliana.

Leggi anche: